Erwin Sperisen espera sentencia en el cuarto juicio: “No me asusta, ya sé cómo manejarme”

El exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, habla sobre el cuarto juicio que enfrentó por la muerte de siete reos en la Granja de Rehabilitación Penal, Pavón, ocurrida en el 2006.

Sperisen con nacionalidad suiza-guatemalteca, y quien ha sido condenado tres veces por los tribunales de Ginebra, Suiza, desde el 2014, enumera de tres posibles escenarios en los que recaería su próxima sentencia, que escuchará este jueves en el país donde reside.

¿Qué opinión le merece este cuarto juicio y cómo se siente emocionalmente?

Estoy con la expectativa de lo que dirán los jueces, tengo una idea de cuál será la sentencia, basada en la solicitud que hizo el fiscal -Yves- Bertossa, eso ya manda un mensaje de lo que se está pidiendo.

En el juicio anterior me sentenciaron a 15 años de cárcel, esta vez, si los jueces hacen caso de la solicitud del fiscal y confirman mi condena por 14 años, significa que tendría que volver a terminar cinco meses de prisión por los años que ya cumplí, porque después fue la Corte de Derechos Humanos la que botó el caso, y yo salí casi cinco meses antes de terminar las dos terceras partes de mi condena. Lo más seguro es que mis abogados van a impugnar la sentencia.

El siguiente escenario es que me condenen pero ya no regresaré a prisión. El fiscal pide 14 años de prisión para mí, pero como es un año menos de la condena anterior, ya no hay necesidad de regresar a prisión, porque es muy difícil sostener una condena nuevamente y por el tiempo que pasé en la cárcel. De esa manera ellos cumplen con manejar su teoría y a mí se complace con ya no ir a prisión.

La última opción es que se me absuelva, porque no hay bases o no se pudieron comprobar las pruebas. El tema de la absolución pone en muchos aprietos a muchas autoridades acá en Suiza y quien cargaría con más presión sería el fiscal que lleva el caso. Es posible, pero me cuesta que acepten algo así, es una manera de decir que el sistema de justicia funciona.

¿Va impugnar una sentencia condenatoria aunque no vaya a prisión?

Mis abogados lo harían, el problema es que si yo impugno y tengo la capacidad de ir a la Corte de Derechos Humanos por ya no estar en prisión, la corte europea ya no lo considerará prioridad y tardarán más tiempo en emitir una resolución. La última vez respondieron después de tres años.

¿Está preparado emocionalmente para escuchar la sentencia?

Sí, mi familia está conmigo, hay amigos de Guatemala que han venido para acompañarme en este proceso, y también hay personas suizas que están aquí, que también están llegando a presenciar el juicio.

Psicológicamente, le voy a ser muy sincero, ya son tantos años y tantas cosas en el proceso que ya no me afecta lo que pudieran ellos sentenciar. Si me quieren mandar de nuevo a la prisión, ya estuve 12 años, cinco meses.

¿Teme regresar a prisión?

No me asusta, ya sé cómo manejarme. Las amenazas ya las he manejado, las he neutralizado. La situación a lo interno ya sé más o menos cómo se maneja, trataré de pasar cinco meses tranquilo y no meterme en problemas, ya lo hice durante 12 años, creo que no sería un problema.

¿Si es absuelto, cree que todo terminará y no accionarán más en su contra?

Lo que es agotador, lo que es fatigante, es saber que no importa el resultado del juicio pero existe la posibilidad de que continúe todo esto, aunque sea solo en papeles. Si me absuelven, el fiscal va a recusar, y entonces nos vamos otra vez al tribunal federal y la corte europea. El fiscal tiene 30 días después de la sentencia para recusar.

El desgaste continuará físico y emocionalmente, no sabemos en qué momento realmente acabará todo esto. Es un cuarto juicio, y si no logran hacer algo correctamente y nos vamos a la corte europea y la corte europea vuelve a botar el caso, es un golpe muy duro para la justicia en Suiza.

¿Qué se puede lograr con la denuncia que presentaron el expresidente Alejandro Giammattei, el exministro de Gobernación Carlos Vielman y Javier Figueroa en contra del fiscal que lleva su caso?

Lo más seguro es que nada, porque se han engavetado otras denuncias que hemos puesto contra los testigos falsos. Todo lo dejaron durmiendo porque al tenerle seguimiento a una cosa es una aceptación de su mala fe y su mal cobrar. Hemos visto que todo lo que sucede aquí en Suiza se ha mantenido en esta pequeña esfera de nepotismo, de amistad, y solo es cuando salimos de Suiza que entonces las cosas se les aclara a los suizos, pero acá estamos. Yo personalmente no estoy esperando que vayan a haber acciones por parte de las autoridades suizas con esa denuncia, porque significa un reconocimiento de su mal actuar.

Trascendió que pedía una indemnización por el tiempo que ha pasado en la cárcel de forma injusta. ¿Es así?

Solo voy a corregir que no son ocho millones de francos suizos como se ha dicho. Aquí en Suiza la información toda es canalizada, empaquetada y después distribuida por una oficina central del gobierno que se llama la ATS.

Alguien en la ATS, no sé quién, a pesar de que se les entregó por escrito, dio un teclazo y en lugar de poner seis millones puso ocho millones, y ahí se fue. Nosotros pedimos cinco millones, yo todavía dije que eran muy pocos, pero mis abogados dicen que piden cinco millones por los seis años que estuve en prisión y aislamiento.

Recuerde también que ahí van temas de impuestos, el tema de compensación para mi familia, para los pagos de los costos judiciales, de mis abogados, o sea, no es que me llegue a mí esa cantidad de dinero, y luego un millón más adicional por los dos años que se me tuvo con una medida sustitutiva que era un brazalete electrónico, básicamente haciendo la prisión en casa.

Por eso suman seis millones, es un paquete que incluye todos esos gastos. Si me llegaran a absolver, la ley dice que me tienen que reconocer un monto que va entre los 200 a los 600 francos diarios de cárcel injustificada.