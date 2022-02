¿Es adecuado el perfil aprobado para el nuevo fiscal general?

Guatemala Visible y Universidad Da Vinci de Guatemala hicieron sus propuestas. Este último no pudo profundizar en la comisión porque se cambió de decano y hasta este sábado 5 de febrero el Congreso aún no juramenta a su sustituto. Pero ambas propuestas se han dado a conocer a la opinión pública y ambas fueron elaboradas con criterios académicos.

Se invitó a ambas instituciones a que desde su óptica recogieran los principales puntos de sus propuestas y cómo estas pueden fortalecer el proceso de selección de los mejores seis profesionales del Derecho que integrarán la nómina final de la que el presidente Alejandro Giammattei elegirá al fiscal general para los próximos cuatro años.

Guatemala Visible

La importancia de una evaluación técnica para la elección de jefe y Fiscal del Ministerio Público

En mayo debe asumir el nuevo fiscal general del Ministerio Público. Este cargo implica una gran responsabilidad dentro de la cadena de justicia de todo el país. Por esta razón, la elección de quien asuma este puesto debe hacerse con los más altos estándares de evaluación.

El proceso de elección pasa por una selección de 6 candidatos que realiza una comisión de postulación, integrada por decanos de las facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Junta Directiva del CANG y presidente del Tribunal de Honor del CANG. Esta nómina de 6 candidatos se envía al presidente de la República para la elección final. La comisión de postulación utiliza algunos instrumentos de evaluación para determinar la capacidad los aspirantes.

Estos instrumentos son los siguientes: perfil que establece requisitos y cualidades deseadas; tabla de gradación que pondera aspectos académicos, profesionales y de proyección humana; en algunos procesos previos se han realizado entrevistas y pruebas psicométricas. Sin embargo, se ha visto que estos instrumentos distan de ser adecuados para una evaluación objetiva; carecen de un fundamento técnico que logre medir apropiadamente las capacidades de estos aspirantes. Como consecuencia, se ha argumentado que estos instrumentos se han llegado a elaborar con la finalidad de favorecer a ciertos aspirantes. Esto podría evitarse si los instrumentos contaran con el estudio y tecnicismo necesario y si los miembros de la comisión se enfocaran más allá de los requisitos legales, e indagaran de forma objetiva en el perfil de los postulantes.

En esta ocasión Guatemala Visible presentó ante la postuladora una serie de instrumentos técnicos elaborados con la Universidad del Valle de Guatemala, quienes cuentan con la experiencia necesaria en temas técnicos de reclutamiento de personal. Para elaborarlos, se investigó cuáles son las capacidades y cualidades que debe tener el fiscal y el contraste entre las funciones en Ley y la profesión en la práctica. Con base en esto, se pasó a perfilar este cargo y a realizar un descriptor del puesto. Seguidamente, se elaboró una tabla de gradación y guía de entrevista.

Se determinó que entre las competencias que debería tener este perfil está la capacidad de investigación jurídica y criminal, habilidades de comunicación, tolerancia a la presión, trabajar con orientación a resultados, transparencia, entre otros. En el documento se añadió cómo pueden evaluar estas competencias. La tabla de gradación se enfocó en calificar experiencia y conocimientos en área penal, procesal penal, administración pública, criminalística, criminología, constitucional, victimología o derechos humanos. Además, se presenta una batería de preguntas para entrevistas. Todos los instrumentos son complementarios y funcionan para dar el resultado óptimo. Estos instrumentos se entregaron a la postuladora para que puedan hacer uso de los mismos y asegurar una mejor evaluación a los aspirantes.

Se espera que la Comisión de Postulación pueda desempeñar el mejor trabajo poniendo su labor al servicio del país. La aplicación de recomendaciones técnicas contribuirá a esa búsqueda de los mejores mecanismos para evaluar los aspectos que determinen los mejores candidatos. Por la gran responsabilidad que tienen los comisionados, los guatemaltecos esperamos su mejor desempeño para que la justicia de este país avance.

Universidad Da Vinci de Guatemala

Quien se postula debe acreditar su idoneidad

La propuesta de metodología desarrollada por la Universidad Da Vinci de Guatemala, como aporte a la Comisión de Postulación para la elección de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, hace énfasis en que la obligación de presentar información y evidencia contrastable que acredite la idoneidad del aspirante, está en el aspirante, y en que, en lugar de votar sobre la base de no tener argumentos para dudar de la honorabilidad de los postulantes, quienes integran la comisión emitan su voto a partir de los elementos que sí permitan acreditar la idoneidad de los mismos.

Por eso se plantea la necesidad de ampliar el espectro de los datos que se solicitan para conocer la trayectoria personal, la experiencia profesional, y las vinculaciones familiares, laborales, o económicas de quienes se postulan, a fin de anticipar posibles conflictos de interés y cómo actuarían los aspirantes ante estos. Esta información busca recabar más y mejores elementos para quienes integran la comisión a la hora de calificar la idoneidad, no “acusar” a nadie.

Quienes pudieran tener posibles conflictos de interés y no explican la manera en que la que los atenderían, no deberían ser considerados como idóneos para ejercer una responsabilidad como ésta en particular, o funcionario del sector justicia en general.

La propuesta de metodología se materializa a través de un formulario que incluye dieciséis puntos, que homologa la información a presentar, y que debe ser contestado por los propios aspirantes y sustentado con evidencia corroborable. La propia Ley de Comisiones de Postulación contempla en su Artículo 15 la necesidad de “elaborar un formulario que se entregará a los interesados para que estos presenten su solicitud a ser evaluados como aspirantes, juntamente con el curriculum vitae y la documentación de respaldo”. Es decir, la ley le confiere a la comisión la potestad de requerir aquellos elementos que considere necesarios para tomar una decisión fundamentada.

Cabe destacar finalmente que la propuesta de metodología responde a lo establecido en el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala (requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo o empleo público estarán fundamentados en méritos de capacidad, idoneidad, y honradez), en los artículos 251 y 207 (que regulan la reconocida honorabilidad como un elemento que debe de cumplir quien ostente cargos como el de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público), y en la Ley de Comisiones de Postulación.

También se apega a lo expuesto en sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad, a estándares adoptados por Guatemala a través de la ratificación de los distintos tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y a distintas experiencias nacionales e internacionales.

Finalmente, la propuesta de metodología hace énfasis en la importancia de mantener procedimientos que permiten la recopilación de información relevante, el establecimiento de un período de tiempo para que la sociedad civil pueda presentar objeciones, la realización de audiencias públicas, la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la realización de pruebas especializadas, y la votación pública y razonada, deben seguir garantizándose.

