Esposo de Lenda Ismelda Cárdenas Burrión rinde testimonio y entrega muestra de sangre al MP

El Ministerio Público (MP) continúa con las diligencias relacionadas con la muerte de Lenda Ismelda Cárdenas Burrión y su hija, de un año y medio, cuyos cuerpos fueron localizados a un costado de un río en Siquinalá, Escuintla.

María José Masilla, vocera del MP, detalló que la Fiscalía Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa ya se sigue una línea de investigación. Como parte de esta, se tomó la declaración testimonial del esposo de Cárdenas Burrión, quien acudió de forma voluntaria a la sede fiscal. Además, se le extrajo una muestra de sangre con el propósito de obtener posibles indicios genéticos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

La identidad del esposo de la víctima no fue revelada, debido a que no está sindicado en el presente caso.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el pasado fin de semana. Según el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la madre falleció a causa de heridas con arma blanca en el cuello que le seccionaron arterias y venas principales, mientras que la niña murió por laceración cerebral provocada por proyectil de arma de fuego.

Mansilla indicó que, en la escena del crimen, ubicada entre la aldea Nísperos y Siquinalá, también se localizaron pertenencias de ambas víctimas, entre estas, una mochila.

La Fiscalía indicó que el análisis de indicios continúa y que todas las diligencias buscan establecer responsabilidades penales sobre este hecho catalogado como de alta sensibilidad por su naturaleza.

Piden seguridad

El alcalde de Siquinalá, Daniel González, informó que desde el 10 de diciembre solicitó mayor presencia de seguridad en el municipio debido a los altos niveles de violencia que, según indicó, se registran en la localidad. Sin embargo, afirmó que no ha recibido respuesta.

Ante este panorama, hizo un llamado a las mujeres para que eviten salir solas a la calle, ya que temen que se desate una ola de hechos similares al que cobró la vida de Lenda Ismelda Cárdenas Burrión y su hija, Daris Ismelda López Cárdenas.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

