“Estábamos matando puercos”: la confesión de un pandillero tras ataque contra agentes de la PNC

Tres presuntos integrantes de una célula del Barrio 18 fueron detenidos el fin de semana en Chinautla, luego de un ataque armado contra una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC). Según las autoridades, los capturados confesaron su implicación en hechos delictivos y serán procesados por su presunta participación en el atentado.

Los primeros en ser presentados ante juez fueron William Alexander Guevara Yalibat, alias Julio; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias Estiloso; y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias Hueso. De acuerdo con la PNC, los tres fueron aprehendidos cuando intentaban huir tras el ataque.

Antes de ser trasladados al centro preventivo para varones, en la zona 18, Cabrera Lobo respondió a periodistas que lo abordaron: “Estábamos matando puercos”, al ser consultado sobre su paradero previo a la detención. La frase, común en el argot delictivo, hace alusión a ataques contra agentes policiales.

La audiencia de primera declaración fue programada para el miércoles, a las 9.00 horas, en los juzgados de turno.

Violencia en aumento

La captura de estos individuos se produce en medio de una serie de atentados atribuidos a pandillas, considerados por el gobierno como actos de represalia tras la retoma de tres cárceles, donde reclusos mantenían como rehenes a 46 guardias penitenciarios. Los hechos, registrados entre sábado y domingo, provocaron la muerte de 10 policías en diferentes puntos del país.

Según el Ministerio de Gobernación, las acciones criminales buscan frenar los traslados de cabecillas pandilleros a centros de detención más estrictos.

Respuesta estatal

Ante la gravedad de la situación, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días, como medida extraordinaria para recuperar el control en las zonas más afectadas. El decreto, vigente desde la noche del domingo, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial, además de la suspensión temporal de derechos de reunión y manifestación.