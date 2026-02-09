Estado de sitio: 2,751 capturas, 2,808 operativos y más de Q215 mil incautados en tres semanas

Tres semanas después de decretado el estado de sitio en Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) reporta 2,751 capturas a nivel nacional, incluyendo a presuntos pandilleros y extorsionistas. Además, se han realizado más de 2,800 operativos y se han incautado armas, municiones, explosivos y dinero en efectivo.

Según el vocero de la institución, Jorge Aguilar, el 28.9% de estas detenciones corresponde a órdenes de aprehensión giradas por juzgados, mientras que el resto se realizó en flagrancia durante operativos conjuntos con el Ejército.

"En el marco del estado de sitio estamos hablando de 1,825 personas detenidas en flagrancia. Cabe mencionar que se suman a estas 795 personas con órdenes de aprehensión giradas por los distintos juzgados a nivel nacional", explicó Aguilar.

Entre los capturados se encuentran 67 pandilleros —45 del Barrio 18 y 22 de la Mara Salvatrucha— y 86 presuntos extorsionistas. Además, la PNC reporta que 60 menores de edad fueron conducidos a juzgados especializados.

Durante los operativos también se incautaron 289 armas de fuego, 4,297 municiones, seis municiones antitanque y nueve artefactos explosivos. Asimismo, fueron localizadas y destruidas cámaras de videovigilancia utilizadas por estructuras criminales, se incautaron Q215,328 y se recuperaron 30 vehículos con reporte de robo.

Balance de acciones durante el estado de sitio:

2,808 operativos de seguridad ciudadana

740 allanamientos

2,751 capturas (1,825 en flagrancia y 795 por orden judicial)

289 armas incautadas

4,297 municiones decomisadas

6 municiones antitanque

9 artefactos explosivos

Q215,328 incautados

30 vehículos recuperados

El estado de sitio fue decretado el 21 de enero por el presidente Bernardo Arévalo, como medida para combatir el crimen organizado en distintas zonas del país.

