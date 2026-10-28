“Estamos entre la vida y la muerte”: fiscal secuestrado por pobladores en Quiché pide ayuda al MP

Prensa Libre tuvo acceso a un audio en el que uno de los fiscales del Ministerio Público (MP) retenidos junto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por pobladores de Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, pide ayuda para que se devuelva la mercadería incautada durante un operativo.

“Jóvenes, por favor, respondan, respondan. Denos solución a la devolución de la mercancía”, expresa el fiscal en la grabación.

El trabajador del MP advierte sobre las acciones que, según afirma, los comunitarios tienen previsto tomar contra las personas retenidas si no se atiende su exigencia.

Los comunitarios han amenazado a los funcionarios en desvestirlos y azotarlos, si el MP no accede a devolver la mercadería que incautó la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros en un operativo.

Según los reportes preliminares, los comunitarios están dispuestos a dialogar para liberar al personal fiscal a cambio de que se devuelva la mercadería incautada durante las diligencias. También exigen la liberación de dos personas capturadas.

El MP inicia negociación para liberar a los fiscales

El MP confirmó este miércoles 28 de octubre que pobladores de Chichicastenango mantienen retenidos a fiscales y agentes policiales que participaban en un operativo en esa localidad.

El Departamento de Comunicación del ente investigador afirmó que "se esta buscando un acuerdo con los pobladores" para que los fiscales y policías sean liberados.

Agregó que proporcionará información adicional, de ser necesario, cuando concluyan las diligencias.

Sin embargo, las autoridades únicamente han confirmado la retención de personal fiscal y policial, sin precisar cuántos integrantes permanecen en el lugar. Tampoco se ha confirmado oficialmente la presencia de trabajadores de Salud y de la SAT entre los retenidos.

Se consultó a Luis Arturo Archila, fiscal de Distrito Metropolitano, quien está a cargo de la Fiscalía de Delitos de Contrabando, pero indicó que la información debe solicitarse a través del Departamento de Prensa del MP.

Por su parte, la PNC no ha proporcionado detalles sobre los incidentes ni sobre las acciones que se desarrollan para resolver la situación.