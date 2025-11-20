Exalcalde de El Chol irá a juicio por masacre de Rancho Bejuco, ocurrida durante el conflicto armado

El exalcalde de El Chol, Baja Verapaz, Nicolás Orrego y Orrego, fue ligado a proceso penal este jueves 20 de noviembre por su presunta implicación en la masacre de 25 personas en Rancho Bejuco, ocurrida en 1982 durante el conflicto armado interno de Guatemala.

El Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Abelina Cruz, resolvió que Orrego enfrentará investigación por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad.

La togada ordenó su ingreso en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala, mientras se desarrolla la fase procesal. La audiencia de etapa intermedia quedó programada para marzo del 2026.

La masacre ocurrió el 29 de julio de 1982, en el caserío Rancho Bejuco, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz. Las investigaciones sostienen que un contingente militar de las fuerzas armadas ingresó al caserío y asesinó a 25 personas, muchas de ellas niños y niñas.

La masacre se enmarca en el contexto del conflicto armado interno de Guatemala (1960‑1996) y específicamente durante el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt (marzo 1982‑agosto 1983), considerado uno de los periodos más sangrientos del conflicto.

Según la investigación, la masacre se habría llevado a cabo porque los hombres de la comunidad maya achí del caserío se negaron a integrarse a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar vinculada al Estado.

En el proceso judicial reciente, se determinó que solo uno de los acusados —el entonces coronel retirado Juan Ovalle Salazar— fue condenado a 20 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, mientras que ocho acusados fueron absueltos.

