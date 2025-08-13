Exgerente de comuna de Mixco es condenado por desviar fondos públicos a campaña del Partido Patriota

Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler fue sentenciado a dos años de prisión por abuso de autoridad con propósito electoral, tras desviar Q605 mil de la Municipalidad de Mixco para actividades proselitistas en 2015.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco dictó sentencia condenatoria contra el exgerente municipal Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler, al hallarlo culpable de desviar fondos de la Municipalidad de Mixco para financiar la campaña electoral del Partido Patriota (PP) en el 2015.

La pena impuesta fue de dos años de prisión conmutables, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la suspensión de sus derechos políticos y el pago de las costas procesales. Además, se fijó para el 18 de agosto próximo la audiencia de reparación digna.

Según la investigación del Ministerio Público, el exfuncionario autorizó pagos con recursos municipales a diversas empresas para la compra de artículos promocionales como playeras, gorras, lapiceros, uniformes y banderines con el logotipo del PP.

Estos bienes fueron utilizados para promover la imagen de Otto Fernando Pérez Leal y María Stella Alonzo Bolaños, quienes buscaban la reelección como alcalde y diputada, respectivamente. Alonzo resultó electa diputada al Congreso de la República.

La Fiscalía contra Delitos Electorales acreditó que los fondos desviados estaban destinados originalmente a la administración y desarrollo del municipio. El caso fue identificado como “Corrupción Municipal Campaña Electoral PP”.

Aunque la sentencia contra Gudiel Spiegler ya fue dictada, el Ministerio Público informó que aún están pendientes acciones legales para procesar también a Otto Pérez Leal y Stella Alonzo, señalados en el mismo expediente.

