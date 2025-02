Exige justicia por asesinato de su madre; presunto parricida dijo que crimen lo ordenó la Santa Muerte

Waleska Martínez llevó una fotografía de su madre al juzgado de femicidio para la audiencia de etapa intermedia en contra de su hermano Paulo Estuardo Martínez, supuesto responsable del crimen contra Karla Waleska Morales.

El sospechoso es hijo de la víctima y hermano de Valeska, quien se convirtió en testigo del caso.

El crimen ocurrió en la zona 5 de Villa Nueva, el 6 de agosto de 2024 y según los hechos, Paulo durante la madrugada tomó un cuchillo y atacó a su madre provocándole la muerte.

Al momento de su captura el sospechoso indicó a las autoridades que el crimen se lo ordenó la Santa Muerte.

Waleska declarará en calidad de testigo en el caso y entre lágrimas pide una sola cosa, que se haga justicia por la muerte de su madre.

“Yo confío mucho en la justicia. Nos quitaron una amiga, una mujer excepcional, trabajadora, honrada, honesta a la que podían llegar a pedirle apoyo y ella siempre lo brindó”, fueron las primeras palabras de Waleska.

Siguiendo su relato, Waleska indicó que no era la primera vez que Paulo estaba implicado en algún caso.

“Yo lo único que pido es que, en esta ocasión, él (Paulo) afronte las consecuencias de sus actos como todo adulto responsable y pido justicia para ella (Karla Waleska), para una amiga, una hermana, una madre que dio la vida por él y que nunca lo dejó”, dijo Waleska.

Entre lágrimas, la hija de la víctima recordó las últimas palabras de su madre.

“Tú ya no me necesitas, porque tú creciste lejos de mí y sos una buena mujer. Yo solo le dije que siempre la iba a querer porque era mi mamá. Confío en el sistema de justicia y en la juez que lleva el caso, todo se lo dejo en las manos a Dios. Que sea Dios quien decida, que sea Dios el juez y verdugo, no yo”, declaró.

El sospechoso del parricidio ya tenía dos antecedentes penales previos.

El primero en el 2023 por portación ilegal de armas de fuego y el segundo en abril de 2024 por robo de celulares.

La audiencia se suspendió y no se fijó una nueva fecha para el inicio de la etapa intermedia.