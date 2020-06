¿Existe riesgo que pequeños negocios reciban dinero del crimen organizado por crisis económica de covid-19?

En 2019 la cantidad reportada por lavado de dinero fue de Q3 mil 298.9 millones, y es mayor en Q942 millones al 2018, cuando fue de Q2 mil 356.9 millones, según la IVE. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Mientras la ayuda del gobierno tal vez no llega o llega tardía, las organizaciones de crimen organizado y narcotráfico podrían infiltrarse en los pequeños comercios para que laven su dinero, porque la enfermedad del nuevo coronavirus puso a prueba la economía del mundo.

Alejo Campos, director Regional para el Caribe y América Latina de Crime Stoppers, explicó que durante la pandemia el crimen organizado no ha parado sus actividades y por lo tanto, las organizaciones criminales han generado fuertes cantidades de dinero que intentarán blanquear en el sistema bancario.

“Es nueva metodología de lavado porque antes estábamos acostumbrados a ver metodologías donde se lavaban fuertes cantidades de dinero de una sola vez a través de pocas empresas. Pero ahora la metodología sería lavar fuertes cantidades de dinero, pero a través de muchas pequeñas empresas de dinero o de persona”, agregó.

Según Campos las empresas que están en riesgo en recibir dinero ilícito son los pequeños comercios, los micro pymes, microempresas, servicios individuales, talleres, casas de empeño, pequeñas financieras, los sectores de construcción, venta y compra de vehículos y sus piezas

“Son sectores que durante todos los años de operación han tenido una conducta intachable a nivel financiero y legal. Entonces son los que menos están siendo observados por las autoridades antilavado en el país, porque son personas que han pagado sus impuestos, que mantienen una cuenta bancaria con un buen récord crediticio, con buenos movimientos lógicos respaldados en facturación, etc.”, afirmó.

Además, amplió que este sector es muy ordena de forma financiera y legal y son vulnerables para recibir dinero ilícito, porque lo necesitan para reactivar sus empresas y economía.

Resaltó también el riesgo de que dichas personas reciban dinero ilícito no se limita solo a organizaciones locales, sino también podrían ser blanco fácil para estructuras internacionales porque aprovechan los países donde los controles y la investigación es menor.

Monitoreo constante

Gonzalo Chilel, jefe de la Fiscalía de Lavado de Dinero, apuntó que las tipologías de las estructuras para lavar dinero cambian de forma constante y no dependen estrictamente de un pandemia o una circunstancia especifica.

Además, señaló que han investigado en varias ocasiones y durante hechos aislados casos en los cuales son utilizadas varias personas para inyectar capitales.

“No hemos tenido conocimiento de que determinadas estructura haya tomado un gran grupo de personas, que es uno de los elementos específicos para que este mecanismo sea considerado como una tipología”, explicó.

El fiscal agregó que durante la pandemia la fiscalía continúa con sus investigaciones, recibiendo y dándole seguimiento a las denuncias que presentan ante la fiscalía.

Hasta el pasado 22 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 1 mil 686 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), además 106 denuncias y ampliaciones de denuncias y Q332.9 millones denunciados.

Erick Vargas, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB). explicó que desde marzo pasado enviaron una circular a todos los bancos del país para que alertaran a su departamento de tecnología sobre el riesgo de ataques cibernéticos durante la pandemia y se prepararan para tomar medidas.

“Nosotros pensamos que en río revuelto ganancias de pescadores y específicamente en los momentos de crisis es cuando los que quieren delinquir aprovechan para hacerlo, por eso estamos monitoreando el sistema de todas las personas obligadas y principalmente el sistema financiero en cuanto a operaciones de lavado de dinero y por otro lado los ataques cibernéticos que se estuvieran dando en el sistema bancario”, agregó.

Vargas indicó que alertaron a los bancos también sobre la circulación del dinero que se ha inyectado en el sistema financiero como la ayuda económica del gobierno a los ciudadanos por medios de bonos, lo cual podría sospecharse como avado de dinero. Además, informó que la IVE también ha alertado y ha estado monitoreando todo este tipo de transacciones sospechosas.

Mientras que, Saulo de León Durán, jefe de la IVE, indicó que desde que inició la pandemia han estado alerta en la evolución transaccional de todas las entidades y tipo de transacciones en el país y también han intercambiado información con diferentes unidades financieras del mundo para identificar riesgos o alertas que se puedan materializar.

Además, resaltó que saben que tienen la capacidad para detectar transacciones sospechosas de pequeñas empresas porque los bancos tienen alertas, monitoreos y sistemas adecuados para detectar cualquier transacción inusual de cualquier tipo de empresa o persona.

“El sistema está preparado para evitar cualquier tipo de riesgo, en este momento entendemos que eso podría suceder, pero nosotros creemos que tenemos la capacidad para identificarlo en el momento que suceda”, agregó.

De León Durán afirmó que la tipología de lavado de dinero que señaló Campos no es nueva y es muy utilizada por las organizaciones criminales. “Lo novedoso no es la tipología, si no la oportunidad que pueda existir. Definitivamente, nosotros como Superintendencia de Bancos juntamente con el sistema bancario y el sistema de personas obligados estamos listos para identificar estas transacciones”, puntualizó.

Covid-19 golpea sectores

David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Economicas Nacionales (Cien), explicó que a nivel de proyecciones el Banco de Guatemala muestra una distinción actividades que serán afectadas de formas más directas como: explotación de minas y canteras, construcción, turismo y servicios que requieren aglomeraciones de personas para consumir sus productos como los restaurantes y hotelería.

“En este caso hablamos de que por ejemplo esas actividades de alojamiento y servicios de comida se espera una caída del 9.6 por ciento para 2020 y actividad como la construcción también se espera una caída del 5.5. Mientras que salud, es una actividad que incluso va a superar la proyección de crecimiento que se tenía para este año, se espera que crezca alrededor de 4.8 por ciento y eso por varias razones y por el tipo de producto que tenía mayor demanda”, acotó.

Casasola agregó que en la administración pública se espera un crecimiento también porque el gobierno amplió su presupuesto para ayudar a las personas afectadas por la pandemia. Además, resaltó que el índice de actividad económica mensual muestra por ejemplo impacto en la recaudación en marzo y abril.

No obstante, Casasola explicó que sectores como microempresas, servicios individuales, talleres, casas de empeño, entre otros son por la mayoría de los indicadores que en Guatemala se calculan en seguimiento a actividades economicas son agregadas en otras y es difícil realizar un análisis tan fino.

Asimismo, Casasola resaltó que los mecanismos de control de lavado de dinero deben mantenerse activos y también alertar a las personas sobre los riesgos de estas actividades durante la pandemia.

Por medio del Decreto 12-2020, el Congreso aprobó un fondo de Q400 millones para que se le otorguen créditos con tasa de interés preferencial a pequeñas y medianas empresas, Casasola criticó que para que los empresarios puedan aplicar a los financiamientos es complejo y no es sencillo por el proceso que existe.