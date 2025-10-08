Exjefa de archivo del TSE acepta cargos y recibe condena de dos años por abuso de autoridad

Angelita Carolina Martínez Rodas, exjefa de la Unidad del Archivo General del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue condenada este miércoles 8 de octubre a dos años de prisión conmutables, luego de aceptar los cargos en su contra por el delito de abuso de autoridad de forma continuada en el caso Corrupción Semilla.

Durante la audiencia intermedia, celebrada en un juzgado de mayor riesgo, Martínez decidió someterse a la aceptación de cargos como forma de reparación digna. Ante el juez, pidió perdón al pueblo de Guatemala por los hechos imputados.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) le atribuía tres acciones concretas que constituyen abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones como funcionaria del TSE.

La fiscal del caso, Leonor Morales, solicitó que se abriera juicio por la comisión continuada del delito, pero la aceptación de responsabilidad por parte de la acusada condujo a una sentencia abreviada.

Martínez fue capturada el 17 de junio pasado en su residencia de la zona 3 capitalina, durante una serie de allanamientos realizados por la FECI. En ese momento, aseguró que su detención se debía a una represalia por haberse negado a colaborar como testigo protegido en un caso de presunto fraude electoral.

La condena impuesta le permite evitar la prisión efectiva mediante el pago de una multa, conforme a lo estipulado en la legislación penal guatemalteca.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

