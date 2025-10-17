Exjefe de la Industria Militar queda libre tras fallo que cuestiona solidez de la acusación del MP

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal absolvió este viernes 17 de octubre a Jorge Arturo Vega Chávez, exjefe de la Industria Militar, quien había sido acusado por el Ministerio Público (MP) de lavado de dinero, en el marco del caso conocido como Industria Militar.

Según el fallo, no fue posible acreditar los hechos atribuidos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), debido a la falta de claridad en la acusación y a la insuficiencia probatoria.

El tribunal explicó que no puede asumir como probadas acciones que no fueron planteadas con precisión, por lo que declaró su impedimento para subsanar esas omisiones.

Con la absolución, las medidas sustitutivas impuestas a Vega Chávez —arresto domiciliario y presentación mensual ante el MP para registro de huella— quedaron sin efecto.

La FECI señalaba a Vega Chávez de haber sustraído Q23 millones de la Industria Militar, de los cuales una parte habría sido depositada en sus cuentas personales mediante cheques. Sin embargo, el tribunal consideró que la fiscalía no individualizó esos documentos ni presentó información sobre fechas, montos o números de cheques. Por lo tanto, no se pudo establecer con certeza qué cantidad de dinero recibió el exjefe militar ni si lo hizo de forma ilícita, como lo sostenía el ente investigador.

