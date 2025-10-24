Exoficial del Juzgado de Paz de Chimaltenango es condenado por exigir dinero en procesos penales

La Fiscalía contra la Corrupción logró una condena de cinco años de prisión contra Juan A., quien se desempeñaba como oficial II del Juzgado de Paz Civil, Familia y Trabajo de Chimaltenango, por haber exigido dinero a cambio de omitir sus funciones judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, el funcionario negociaba pagos con personas sindicadas en procesos penales, aprovechando su cargo para favorecerlas ilegalmente.

El caso que dio origen a la condena ocurrió entre diciembre del 2024 y enero del 2025, cuando solicitó distintos montos a un ciudadano vinculado a un proceso penal.

El 4 de diciembre del 2024 pidió Q5 mil, pero no recibió el dinero. Días después, contactó nuevamente a la víctima para exigirle Q3 mil, los cuales fueron depositados en su cuenta personal por medio de transferencia electrónica. El 15 de enero del 2025 insistió en otro pago de Q2 mil.

El tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sololá dictó la sentencia condenatoria, impuso una multa de Q100 mil, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena y ordenó el pago de Q20 mil por reparación digna.

La denuncia fue presentada por la víctima, lo que permitió coordinar un operativo para su captura y llevarlo a juicio.

