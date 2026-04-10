Expertos internacionales advierten fallas graves en elección del fiscal general y piden reforma judicial en Guatemala

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), una iniciativa autónoma de expertos internacionales que vigila la transparencia en las cortes y la Fiscalía, recomendó este viernes 10 de abril impulsar una "profunda reforma" al sistema de justicia de Guatemala, tras detectar graves deficiencias y manipulación de procesos en la actual selección del fiscal general para el período 2026-2030.

Este proceso de selección se desarrolla en un año crucial para el país, marcado por la renovación de instituciones clave, incluida la Corte de Constitucionalidad —máximo tribunal de Guatemala—, en un contexto de alta polarización y denuncias de persistentes intentos de redes de corrupción por mantener el control sobre el aparato de justicia.

Al concluir su tercera visita de observación, el experto chileno Jaime Arellano presentó en conferencia de prensa un informe preliminar que advierte sobre el "uso malicioso" de amparos para entorpecer la elección y una "práctica torcida" que facilita la cooptación de instituciones.

El Panel cuestionó que el diseño de las entrevistas y la tabla de gradación para la calificación de candidatos a fiscal general distorsionan la evaluación de la idoneidad, al privilegiar la antigüedad sobre la ética y el mérito.

Por su parte, el experto peruano José Ugaz enfatizó la necesidad de reemplazar el modelo de comisiones de postulación —mecanismo integrado por académicos y gremios encargado de preseleccionar candidatos en Guatemala— y las reglas de la carrera judicial por sistemas modernos que garanticen la independencia de magistrados y fiscales frente a presiones políticas.

El informe también alertó sobre una tendencia a favorecer la reelección de perfiles cuestionados, como la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, quien busca un tercer mandato pese a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción e intentos por socavar la democracia.

El PEI-GT valoró avances como la publicación de expedientes y tachas (objeciones ciudadanas) en la web; sin embargo, subrayó la necesidad de fortalecer estos mecanismos para garantizar un proceso transparente, participativo y basado en méritos.

Asimismo, los expertos reiteraron la importancia de que las decisiones de la Comisión de Postulación y del Ejecutivo estén debidamente fundamentadas y respondan a criterios objetivos de independencia y compromiso democrático.

La Comisión de Postulación deberá seleccionar, entre 49 candidatos, una nómina de seis aspirantes que presentará al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien elegirá al próximo fiscal general antes del 17 de mayo, fecha prevista para la toma de posesión.

Finalmente, el Panel de Expertos hizo un llamado a la ciudadanía a continuar participando activamente por medio del seguimiento y el ejercicio de auditoría social. También exhortó a la comunidad internacional a mantener su acompañamiento para evitar que los guatemaltecos "estén solos en la defensa del Estado de derecho".