Exsubcomisario de la PNC es ligado a proceso por la muerte de una agente en Petén

La mañana del 26 de septiembre del 2022, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en la ruta que conduce de San Benito hacia San Francisco, Petén. Posteriormente, la víctima fue identificada como Josseline Melissa Ventura Col, quien laboraba como agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en la Comisaría 62 de ese departamento.

Casi cuatro años después, el 29 de mayo pasado, fue capturado el exsubcomisario Yuvini López Fuentes en su residencia, ubicada en el barrio 3 de Abril, en San Benito, Petén, como principal sospechoso del crimen contra la agente, según las autoridades judiciales.

La investigación señala que el 25 de septiembre del 2022, aproximadamente a las 20 horas, López Fuentes llegó a la sede de la Comisaría 62, donde se reunió con la agente Ventura Col, quien se encontraba de servicio. Ambos abordaron un vehículo propiedad del exsubcomisario.

Un día después, el cuerpo de la agente fue localizado entre unos matorrales, a la orilla de la carretera. La víctima portaba el uniforme policial.

Tras la audiencia de primera declaración de López Fuentes, celebrada el 23 de junio pasado, un juez del Juzgado de Femicidio de Petén resolvió ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión preventiva por el delito de femicidio.

Además, otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para ampliar las diligencias y programó para el 13 de octubre del 2026 la audiencia de etapa intermedia.

“Las pesquisas permitieron establecer que, en el contexto de una relación desigual de poder y aprovechando el vínculo laboral y de confianza que mantenían, el sindicado habría utilizado el vehículo como medio para trasladar a la víctima y posteriormente darle muerte”, amplió el MP.

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