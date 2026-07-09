Extraditan a EE. UU. y España a 2 guatemaltecos acusados de homicidio y otros delitos

Guatemala extraditó este jueves 9 de julio a dos guatemaltecos requeridos por las autoridades de Estados Unidos y España por su presunta vinculación con delitos de homicidio y otros hechos criminales, informó el Ministerio de Gobernación.

Los extraditados son Edgardo Luis Pérez, también identificado como Eduardo Francisco Vélez de León, alias "Edy", quien fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, e Isaac Antonio Solís Figueroa, trasladado a España en cumplimiento de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

La entrega de ambos se efectuó en el Aeropuerto Internacional La Aurora, informó la cartera del Interior.

Según el Ministerio de Gobernación, los dos permanecían recluidos en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Mariscal Zavala desde su captura.

El traslado estuvo a cargo del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), bajo estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, alias "Edy" fue capturado en la zona 10 de la capital y es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de homicidio y otros hechos criminales, según publicaciones del Ministerio de Gobernación en sus redes sociales.

Por su parte, Solís Figueroa es reclamado por la justicia española por el delito de homicidio. Su captura se llevó a cabo en Gualán, Zacapa.

Guatemala extraditó a Edgardo Luis Pérez o Eduardo Francisco Vélez de León, alias "Edy", hacia EE. UU., y a Isaac Antonio Solís Figueroa hacia España, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación judicial internacional. La entrega de los sindicados se realizó en el #AILA. pic.twitter.com/IpPobkRNA5 — MinGob (@mingobguate) July 9, 2026

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