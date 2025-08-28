Exviceministro Carlos García Rubio enfrentará juicio por muerte de trabajador del Congreso Hansel Szarata

El juez Fredy Orellana resolvió que el exviceministro de Gobernación, Carlos Fernando García Rubio, enfrente juicio por el homicidio de Hansel Ernesto Szarata Valdés, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Gestión Legal de la Dirección General del Congreso de la República.

Orellana señaló que hay probabilidades de que el sindicado no haya tenido la intención de atacar a Szarata; sin embargo, consideró que existe suficiente evidencia para enviarlo a juicio, y que sea un tribunal de sentencia el que determine el grado de culpabilidad que pudiera tener en el ataque armado en el que murió Szarata, en el parqueo de un centro comercial de la zona 16, el pasado 5 de abril en horas de la madrugada.

En tres ocasiones el juez Orellana confirmó el delito de homicidio a García Rubio, quien buscaba el cambio de delito a homicidio en estado de emoción violenta.

En otras dos ocasiones, el sindicado solicitó el cambio de homicidio a homicidio culposo, pero Orellana no le dio trámite a dichas solicitudes.

Detalles

El pasado 5 de abril, a las 2.02 horas, se registró un ataque armado en el parqueo de un área comercial en la zona 16, que dejó a un hombre fallecido. Según las investigaciones policiales, Carlos Fernando García Rubio es el presunto responsable de la muerte de Hansel Ernesto Szarata Valdés, jefe del Departamento de Gestión Legal del Congreso de la República.

En el 2021, García Rubio fue viceministro de Prevención de la Violencia durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Al año siguiente, recibió Q306 mil del Ministerio de Ambiente, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones, por concepto de consultorías y capacitaciones.

