Fallece el exmagistrado Josué Felipe Baquiax, presidente del OJ en el periodo 2014-2019

Josué Felipe Baquiax, expresidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el período 2014-2019, falleció este lunes 19 de enero, confirmaron fuentes judiciales.

Autoridades judiciales y del Ministerio Público expresaron sus condolencias y destacaron su trayectoria.

El OJ confirmó este lunes el fallecimiento Baquiax, quien presidió la CSJ y el Organismo Judicial durante el período 2014-2019.

Carlos Rodimiro Lucero Paz, actual presidente del OJ y de la CSJ, junto con las magistradas y los magistrados que integran la Corte Suprema, expresaron sus condolencias a la familia del jurista y destacaron su trayectoria en el sistema judicial del país, según una esquela publicada en las redes sociales del OJ.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) también lamentó la muerte del exmagistrado y reconoció su labor durante su paso por el máximo tribunal del país.

El Ministerio Público lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Josué Felipe Baquiax, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del período del 2014 - 2019 y Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, período 2014 - 2019. 🕊️



Asimismo, se… pic.twitter.com/bTLBLcATB7 — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 19, 2026

Carlos Rodimiro Lucero Paz Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en funciones, las Magistradas y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la familia del Organismo Judicial lamentan el sensible fallecimiento del Doctor Josué Felipe Baquiax. pic.twitter.com/llYrqxru2c — Organismo Judicial (@OJGuatemala) January 19, 2026

