Fallece el exmagistrado Josué Felipe Baquiax, presidente del OJ en el periodo 2014-2019

INAUGURACIîN JUZGADO, ORGANISMO JUDICIAL. Se llev a cabo el acto de inauguracin del Juzgado Pluripersonal de Paz Penal para conocer del Delito de Desobediencia de Resoluciones de Trabajo y Previsin Social. Para dicho evento, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estuvieron presentes. En la imagen, acto de inauguracin en el Lobby del Palacio de Justicia. Magistrado Josu Felipe Baquiax. Juan Diego Gonzlez. 100223

Josué Felipe Baquiax, durante un acto oficial cuando presidía la Corte Suprema de Justicia entre 2014 y 2019. (Foto: Hemeroteca PL)

Josué Felipe Baquiax, expresidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el período 2014-2019, falleció este lunes 19 de enero, confirmaron fuentes judiciales.

Autoridades judiciales y del Ministerio Público expresaron sus condolencias y destacaron su trayectoria.

El OJ confirmó este lunes el fallecimiento Baquiax, quien presidió la CSJ y el Organismo Judicial durante el período 2014-2019.

Carlos Rodimiro Lucero Paz, actual presidente del OJ y de la CSJ, junto con las magistradas y los magistrados que integran la Corte Suprema, expresaron sus condolencias a la familia del jurista y destacaron su trayectoria en el sistema judicial del país, según una esquela publicada en las redes sociales del OJ.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) también lamentó la muerte del exmagistrado y reconoció su labor durante su paso por el máximo tribunal del país.

