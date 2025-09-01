Falta de mérito favorece a Alejandro Jiménez, el “Palidejo”, condenado por muerte de Facundo Cabral

La jueza de turno, Carol Patricia Flores, dictó falta de mérito a favor de Alejandro José Jiménez González, alias el Palidejo, quien cumple condena en Guatemala por su implicación en el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral, ocurrido en 2011.

Según la juzgadora, no existen elementos suficientes de convicción para que Jiménez enfrente un nuevo proceso penal en su contra.

El reo era señalado por portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, así como por posesión para el consumo.

Según el fallo, los ilícitos fueron localizados en el depósito del sanitario, y no en poder del sindicado en flagrancia.

Durante una requisa en el área donde pernocta Jiménez, las autoridades hallaron un arma de fuego con su respectivo cargador y municiones. El arma presentaba alteraciones en su número de registro.

Jiménez, de nacionalidad costarricense, fue extraditado a Guatemala en 2013 y condenado a 50 años de prisión por haber ordenado el ataque armado en el que murió Cabral, aunque el blanco del atentado era el empresario nicaragüense Henry Fariñas.

Según diversas fuentes, El Palidejo fue capturado en Bahía Solano, en la costa del Pacífico de Colombia, mientras intentaba ingresar al país con documentos falsos. Días después, las autoridades colombianas lo expulsaron —en un procedimiento que funcionó como extradición— hacia Guatemala, donde fue entregado para responder por el asesinato de Facundo Cabral.

