MP efectúa allanamientos por caso de financiamiento no reportado contra la UNE

Ya no tardan en declararlo Nongrato, por que como guatemaltecos tenemo buena momeria, y por estas instancias por sacar al pueblo de Guatemala en el fango donde esta, fue que al Sr.Velasquez lo declararon Nongrato. Pero Lic.Sandoval, quiza con estas noticas el pueblo despierte, que diera Guatemala tener en funciones a un Fiscal General como usted. Se ve que si le aprendió mucho al Dr.Velasquez y un poco a Dra.Thelma Aldana. Lo más importante es que cuando se trabaja con un poco de verguenza y mucho amor al país, no hay muro que detenga dicha acción. Esos son los funcionarios que el pueblo necesita. Por eso a meditar el voto, no tirarlo a la basura votando por cualquiera.