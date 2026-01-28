FECI señala al exministro Javier Maldonado por supuestos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes

Javier Maldonado, exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Alejandro Giammattei, acudió este miércoles 28 de enero a una audiencia de primera declaración por un caso de presuntos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes, según fuentes judiciales.

De acuerdo con el registro de Gestión Penal del Organismo Judicial, Maldonado está señalado por los delitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes. El expediente está en manos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

La audiencia fue reprogramada para el 3 de marzo, informaron fuentes oficiales.

Al salir del juzgado, Maldonado explicó que la audiencia fue suspendida y aseguró que el caso tiene origen en un proceso de tipo laboral.

“Es un tema que nace de un asunto laboral. No hay mayor pronunciamiento que hacer porque no se llevó a cabo la primera declaración. No se trata de un tema de corrupción, sino meramente laboral”, declaró el exfuncionario.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

