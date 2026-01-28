FECI señala al exministro Javier Maldonado por supuestos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes

Justicia

FECI señala al exministro Javier Maldonado por supuestos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes

Javier Maldonado, exministro de Comunicaciones, acudió a tribunales por un caso de presuntos nombramientos ilegales. La audiencia fue suspendida y reprogramada para el 3 de marzo.

y

|

time-clock

Javier Maldonado, exministro de Comunicaciones, llega a la Torre de Tribunales para comparecer por un caso bajo investigación de la FECI. (Foto Prensa Libre: Byron Bsiza)

Javier Maldonado, exministro de Comunicaciones, llega a la Torre de Tribunales para comparecer por un caso bajo investigación de la FECI. (Foto Prensa Libre: Byron Bsiza)

Javier Maldonado, exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Alejandro Giammattei, acudió este miércoles 28 de enero a una audiencia de primera declaración por un caso de presuntos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes, según fuentes judiciales.

De acuerdo con el registro de Gestión Penal del Organismo Judicial, Maldonado está señalado por los delitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes. El expediente está en manos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

La audiencia fue reprogramada para el 3 de marzo, informaron fuentes oficiales.

Al salir del juzgado, Maldonado explicó que la audiencia fue suspendida y aseguró que el caso tiene origen en un proceso de tipo laboral.

“Es un tema que nace de un asunto laboral. No hay mayor pronunciamiento que hacer porque no se llevó a cabo la primera declaración. No se trata de un tema de corrupción, sino meramente laboral”, declaró el exfuncionario.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Alejandro Giammattei Corrupción Corrupción en Guatemala Javier Maldonado 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS