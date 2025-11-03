Fiscal Leonor Morales es denunciada por diputados oficialistas que la acusan de socavar comicios del 2023

Diputados de Semilla y Raíces Guate denunciaron penalmente a la fiscal Leonor Morales, a quien acusan de intentar socavar los resultados de las elecciones del 2023.

Prosecutor of the Public Prosecutor's Office Leonor Morales attends the hearing of journalist Jose Ruben Zamora, founder of the defunct El Periódico newspaper, at Palace of Justice in Guatemala City on March 7, 2025.

Nueve diputados de la Bancada Semilla y 14 del bloque Raíces Guate presentaron este lunes 3 de noviembre una querella penal unificada contra la fiscal Leonor Morales, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a quien señalan por los delitos de abuso de autoridad, abuso de autoridad con propósito electoral y desobediencia.

Según los parlamentarios, la denuncia responde a acciones que consideran atentados contra la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 2023.

“Presentamos una querella contra Leonor Morales por las graves acciones con las que se pretendía actuar contra las elecciones del 2023 y socavar la democracia”, publicó la Bancada Semilla en su cuenta oficial de X. Agregó que esta acción forma parte de una serie de esfuerzos para “proteger las decisiones del pueblo en las urnas”.

Morales fue incluida por Estados Unidos en la Lista de Actores Corruptos en Centroamérica (Lista Engel) en diciembre del 2023. Asimismo, el 16 de diciembre del 2024, la Unión Europea renovó hasta el 13 de enero del 2026 las sanciones contra Morales y otros altos funcionarios guatemaltecos, incluida la fiscal general, Consuelo Porras, por supuestas acciones que socavan la democracia.

Los diputados manifestaron que esta denuncia busca abrir un proceso judicial contra quienes, a su juicio, intentaron alterar los resultados electorales y la institucionalidad democrática del país.

Andrea Reyes, diputada de Semilla, afirmó en una radio local que Morales “desobedeció una orden de la Corte de Constitucionalidad que instruía garantizar los resultados electorales”.

Se solicitó una postura oficial al Ministerio Público respecto de esta acción legal, pero hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

