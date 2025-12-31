Fiscalía alcanza 70% de recuperación de bienes culturales en Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala

Durante tres días consecutivos, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con apoyo de la Policía Nacional Civil, efectuó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de bienes en el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala.

Las acciones se desarrollaron en el inmueble de la 5a. calle poniente y 3a. avenida sur, número 5, sede histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y fueron autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, como parte de una investigación técnica del Ministerio Público (MP) orientada a resguardar piezas patrimoniales en riesgo.

Según un dictamen del Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, las condiciones inadecuadas del recinto han provocado el deterioro progresivo de piezas arqueológicas, pinturas, lienzos e imágenes religiosas con más de tres siglos de antigüedad.

Al cierre de la tercera jornada, el personal fiscal informó que se había alcanzado un 70% del proceso de embalaje y traslado seguro de los objetos catalogados.

El MP informó que estas diligencias buscan preservar la riqueza cultural de la nación y proteger bienes que forman parte de la identidad histórica de Guatemala.

