Foro Guatemala cuestiona legalidad de designaciones provisionales en nuevas salas de apelaciones

Las organizaciones que integran Foro Guatemala expresaron su preocupación por el reciente anuncio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la creación de nuevas salas de apelaciones mediante el traslado de magistrados titulares y la designación provisional de suplentes para ocupar plazas vacantes.

Según el comunicado, estas decisiones se tomaron sin que se haya cumplido con el procedimiento constitucional, que requiere el aviso del Consejo de la Carrera Judicial al Congreso de la República, para que este elija a los magistrados titulares y suplentes.

Foro Guatemala reconoció la urgencia de ampliar la cobertura judicial y reducir la mora en los tribunales, especialmente en departamentos con alta demanda. Sin embargo, advirtió que esa necesidad no justifica asumir atribuciones que son competencia exclusiva del Congreso.

“Calificar como provisionales a los suplentes que pasan a ocupar cargos de titulares no reemplaza el procedimiento legalmente establecido y genera dudas sobre la legitimidad de las designaciones”, señalaron. También alertaron sobre el riesgo de alterar la estructura establecida de tres magistrados titulares y dos suplentes por cada sala.

El colectivo instó a la CSJ a reencauzar estas integraciones dentro del marco legal y en coordinación con el Congreso, para evitar que la expansión del servicio de justicia comprometa la certeza jurídica. Recalcaron que el fortalecimiento del sistema judicial debe equilibrar el acceso con el respeto a los procedimientos legales, en beneficio de la población.

Algunas de las organizaciones que integran Foro Guatemala