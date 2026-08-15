Fuerzas de seguridad decomisan diversidad de artículos tras una requisa en Fraijanes 2

Las fuerzas de seguridad desarrollaron una requisa en el centro de detención para hombres, Fraijanes 2, localizando diversos artículos que fueron decomisados.

La acción junto a los resultados de esta requisa fue informada por el Ejecito de Guatemala, quien indicó que la medida fue para “desarticular redes de extorsión”.

Entre lo localizado se incluyen tres teléfonos celulares;12 cargadores para teléfono; 43 cables USB; 42 tarjetas para saldo telefónico; una tarjeta SIM; y siete memorias USB.

Lo anterior presuntamente utilizado por privados de libertad dedicados a la extorsión, según las sospechas de las fuerzas de seguridad, que esperan frenar la actividad criminal con este tipo de operaciones.

“Estas acciones contribuyen al mantenimiento del orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios, así como a la protección de la población guatemalteca”, detalló el Ejercito en sus redes sociales.

Además de los teléfonos celulares y sus accesorios, las fuerzas de seguridad localizaron cinco televisores plasma, reproductores de DVD, una consola de videojuegos, equipo para tatuar y presunta droga.

Los resultados

134 objetos punzocortantes

3 teléfonos celulares

12 cargadores para teléfonos

43 cables USB

42 tarjetas de saldo

1 tarjeta SIM Tigo

7 memorias USB

91 envoltorios de posible cocaína

20 bolsas con posible cocaína

6 envoltorios con posible marihuana

1 hoja de marihuana

23 pastillas de posible metanfetamina

19 frascos posiblemente usados para moler marihuana

5 pipas

1,000 hojas posiblemente usadas para envolver marihuana

87 agujas para tatuar

6 frascos de tinta para tatuar

62 piezas de piercing

35 encendedores

1 bulto de fuegos pirotécnicos

1 bote de thinner

1 pesa para droga

5 televisores plasma

2 microondas

1 aire acondicionado

1 consola Nintendo Switch

7 reproductores DVD

2 pantallas

8 bocinas

6 controles

76 discos DVD

1 bocina grande EXBOOM

1 tragamonedas

2 ventiladores