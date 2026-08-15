Guatemala
Fuerzas de seguridad decomisan diversidad de artículos tras una requisa en Fraijanes 2
La acción permitió localizar presunta droga, electrodomésticos, así como aparatos de audio y video, según el reporte del Ejército de Guatemala.
Fuerzas de seguridad documentan los artículos decomisados. Fotografía: Ejército de Guatemala.
Las fuerzas de seguridad desarrollaron una requisa en el centro de detención para hombres, Fraijanes 2, localizando diversos artículos que fueron decomisados.
La acción junto a los resultados de esta requisa fue informada por el Ejecito de Guatemala, quien indicó que la medida fue para “desarticular redes de extorsión”.
Entre lo localizado se incluyen tres teléfonos celulares;12 cargadores para teléfono; 43 cables USB; 42 tarjetas para saldo telefónico; una tarjeta SIM; y siete memorias USB.
Lo anterior presuntamente utilizado por privados de libertad dedicados a la extorsión, según las sospechas de las fuerzas de seguridad, que esperan frenar la actividad criminal con este tipo de operaciones.
“Estas acciones contribuyen al mantenimiento del orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios, así como a la protección de la población guatemalteca”, detalló el Ejercito en sus redes sociales.
Además de los teléfonos celulares y sus accesorios, las fuerzas de seguridad localizaron cinco televisores plasma, reproductores de DVD, una consola de videojuegos, equipo para tatuar y presunta droga.
Los resultados
- 134 objetos punzocortantes
- 3 teléfonos celulares
- 12 cargadores para teléfonos
- 43 cables USB
- 42 tarjetas de saldo
- 1 tarjeta SIM Tigo
- 7 memorias USB
- 91 envoltorios de posible cocaína
- 20 bolsas con posible cocaína
- 6 envoltorios con posible marihuana
- 1 hoja de marihuana
- 23 pastillas de posible metanfetamina
- 19 frascos posiblemente usados para moler marihuana
- 5 pipas
- 1,000 hojas posiblemente usadas para envolver marihuana
- 87 agujas para tatuar
- 6 frascos de tinta para tatuar
- 62 piezas de piercing
- 35 encendedores
- 1 bulto de fuegos pirotécnicos
- 1 bote de thinner
- 1 pesa para droga
- 5 televisores plasma
- 2 microondas
- 1 aire acondicionado
- 1 consola Nintendo Switch
- 7 reproductores DVD
- 2 pantallas
- 8 bocinas
- 6 controles
- 76 discos DVD
- 1 bocina grande EXBOOM
- 1 tragamonedas
- 2 ventiladores
RESULTADOS DE REQUISA EN FRAIJANES II 🚨— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 15, 2026
Unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, realizaron una requisa a gran escala en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, con el objetivo de desarticular redes de extorsión, detectar… pic.twitter.com/rZEwkcJO97