Fusiles, subametralladora y droga, los hallazgos en operativo contra extorsionistas en zona 25

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron armamento y droga durante un allanamiento efectuado este viernes 19 de diciembre en un inmueble ubicado en la zona 25 de la ciudad de Guatemala. La diligencia forma parte de un operativo dirigido por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

Según la información oficial, durante la inspección fueron incautados un fusil, una subametralladora y distintas cantidades de droga.

El procedimiento fue desarrollado por personal fiscal, técnicos en investigaciones criminalísticas e investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda).

Las autoridades indicaron que el operativo está relacionado con acciones de investigación que buscan desarticular estructuras vinculadas con el cobro de extorsiones. Aunque no se ha confirmado si hubo capturas, el MP señaló que las diligencias continúan.

La zona 25 es uno de los sectores donde, según reportes anteriores, se han documentado casos de amenazas y cobros ilegales a comerciantes, transportistas y vecinos. La intervención de las autoridades responde a esas denuncias y a procesos en curso.

Las armas y la droga serán sometidas a análisis para determinar su procedencia y posible conexión con hechos delictivos en investigación.

