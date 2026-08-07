Gobernación evalúa a reos que integrarán cuadrillas para fabricar y colocar adoquines en espacios públicos

El Ministerio de Gobernación efectúa un análisis de los privados de libertad que podrán integrar las cuadrillas que saldrán de las cárceles para instalar los adoquines fabricados mediante el programa Manos Productivas.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, informó que la selección se hará de manera cuidadosa y que participarán reos catalogados como de baja peligrosidad, con el objetivo de evitar riesgos para la población.

Villeda no detalló qué delitos se tomarán en cuenta para determinar quiénes podrán participar en las cuadrillas, pero resaltó que serán privados de libertad considerados de baja peligrosidad.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) impulsa el programa Manos Productivas, mediante el cual privados de libertad fabricarán adoquines destinados al mejoramiento de calles, caminamientos peatonales y accesos a instalaciones públicas.

Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario (SP), explicó que el proyecto busca incorporar a los reclusos en un proceso productivo estructurado y supervisado, reducir el ocio, promover la disciplina y brindar capacitación en un oficio.

Villeda aseguró que el programa pretende transformar el tiempo que los privados de libertad permanecen sin actividades dentro de las cárceles.

La primera fase del programa comenzó el 29 de julio en la Granja de Rehabilitación Pavón, donde arrancó la producción de adoquines con mano de obra penitenciaria.

La segunda fase está prevista para el 19 de agosto en la Granja de Rehabilitación Canadá, Escuintla, mientras que la tercera comenzará el 9 de septiembre en la Granja de Rehabilitación Cantel. Con esta última etapa, los tres centros quedarían incorporados al programa.

Cada una de las tres granjas tendrá capacidad para producir 800 adoquines diarios. En conjunto, la producción mensual podría alcanzar 158 mil 400 unidades.

Con información de Rubén Lacán

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