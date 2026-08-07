Gobernación investiga si ingresaron desde Honduras los sicarios que asesinaron al narcotraficante “Cachilla” en Izabal

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que investigan si el ataque armado en el que murió el narcotraficante guatemalteco Edgar Estuardo Cáceres Barreira, conocido como "Cachilla", sentenciado en Estados Unidos, fue ejecutado por un grupo de sicarios que habría ingresado desde Honduras para cometer el crimen y posteriormente abandonar el país.

"Estamos haciendo el análisis con el Quinto Viceministerio para establecer cuáles son las implicaciones que llevaron a que se realizara este atentado contra esta persona y quiénes son los involucrados", dijo el funcionario.

Villeda agregó que las unidades de Inteligencia mantienen bajo vigilancia a personas que cruzan la frontera con Honduras y que, según las investigaciones, en ocasiones ingresan a Guatemala para cometer hechos delictivos y luego regresan a su país.

"Tenemos también un seguimiento a ciertas personas que nosotros sabemos que cruzan la frontera y muchas veces realizan actos ilícitos en el país y vuelven otra vez a su país de origen", afirmó el ministro.

Emboscada con fusiles

El informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detalla que el ataque ocurrió a las 17.25 horas del jueves en la aldea La Libertad, Livingston, Izabal.

Según la reconstrucción de los hechos, Cáceres Barreira, de 52 años, viajaba en una camioneta agrícola modelo 2015, con placas P-839JGV, cuando fue interceptado por hombres armados que iban a bordo de un picop y una camioneta tipo agrícola naranja, y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

En la escena del crimen, los fiscales del Ministerio Público localizaron 46 indicios balísticos. La Policía Nacional Civil (PNC) señala que los sicarios utilizaron fusiles para ejecutar el ataque.

El informe policial indica que el vehículo presentaba múltiples perforaciones por impactos de bala.

Agregó que Cáceres Barreira sufrió heridas en el hombro izquierdo y en la mano derecha. Aunque fue auxiliado por Bomberos Voluntarios y trasladado a una clínica privada en Morales, Izabal, falleció al ingresar al centro asistencial.

Hallan vehículo incendiado

Seis horas después del ataque, a las 23.30 horas, investigadores de la DEIC localizaron un vehículo quemado en un área boscosa.

Durante el procesamiento de esa segunda escena criminal, los fiscales del Ministerio Público documentaron cuatro casquillos de arma de fuego en el interior del automotor.

De acuerdo con los investigadores, el vehículo pudo haber sido incendiado con el propósito de eliminar evidencia que permita identificar a los atacantes.

Antecedentes de Cachilla

Edgar Estuardo Cáceres Barreira fue capturado en Izabal en mayo del 2014 y extraditado a Estados Unidos en septiembre del 2015, acusado de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína.

En Estados Unidos enfrentó un proceso judicial, fue condenado y, tras cumplir su sentencia, regresó a Guatemala.

De forma paralela, en Guatemala el Ministerio Público obtuvo una sentencia de extinción de dominio sobre Q261 mil 304.73 vinculados a Cáceres Barreira, al establecer que esos fondos no correspondían con los ingresos que reportaba como agricultor y comerciante de ganado.