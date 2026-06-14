¿Qué es la estructura “el Carpintero” sindicada de atacar a balazos a agentes de la PNC en Izabal?

La noche del pasado sábado 13 de junio se registró un enfrentamiento entre individuos fuertemente armados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el sector conocido como La Corrugadora, barrio La Democracia, en Morales, Izabal.

El incidente fue grabado por una cámara de seguridad, a las 22 horas, y el video fue rápidamente difundido en redes sociales. En las imágenes se aprecia que los agentes de la PNC tratan de reducir a varios sujetos que se transportaban en un vehículo tipo sedán.

En el video se observa que el piloto del vehículo portaba un chaleco antibalas y, según los reportes de la PNC, los otros individuos que se transportaban en el mismo automotor también portaban este tipo de chalecos y armas de grueso calibre.

Las primeras investigaciones de las fuerzas de seguridad indican que los sujetos que atacaron a los agentes de la PNC pertenecen a la estructura delictiva identificada como “el Carpintero”.

Los agentes de la PNC fueron atacados a balazos mientras intentaban someter al orden a varios sujetos que se transportaban en un vehículo sedán portando chalecos blindados y armas de grueso calibre. (Video Prensa Libre: Redes sociales).

Los investigadores de la PNC indican que esta estructura delictiva se dedica al tráfico y distribución de drogas en los departamentos de Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, El Progreso y Chiquimula.

Su modus operandi consiste en utilizar centros de conveniencia y tiendas de barrio, por lo que tendría una gran capacidad para llevar a cabo la distribución de narcóticos.

La PNC, con apoyo del Ministerio Público (MP), ya realizaba las investigaciones correspondientes para desarticular a dicho grupo delictivo, se indicó. No obstante, las fuerzas de seguridad aún no brindan datos sobre quién o quiénes son los responsables de estar a cargo de esa estructura delincuencial que opera en el oriente del país.

Armas incautadas y detenciones

Según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil, fueron capturados cinco individuos que se transportaban en el vehículo, a quienes se les incautaron:

3 fusiles calibre .223

6 pistolas

307 municiones para pistola

12 cargadores para fusil

10 cargadores para pistola

4 chalecos blindados

En cuanto a los detenidos, estos fueron identificados como:

Alex “N”, de 39 años; Ismael “N”, de 35; Álvaro “N”, de 38; Winston “N”, de 37, y Sergio “N”, de 54 años, quienes fueron trasladados a los tribunales para solventar su situación legal.

La PNC también indicó que se identificó el inmueble desde donde fueron atacados los agentes de la institución, el cual fue rodeado con apoyo de elementos del ejército y, hasta el momento, se está a la espera de la orden de allanamiento correspondiente, la cual es gestionada por el Ministerio Público.

A los detenidos se les incautaron tres fúsiles, seis pistolas, municiones para las armas y chalecos blindados. (Foto Prensa Libre: Cortesía PNC).

Estado de los agentes

Durante el enfrentamiento ocurrido la noche del sábado resultaron heridos dos agentes de la Policía Nacional Civil.

La institución informó que los elementos fueron identificados como Deyvis Chavac Batres, quien presentaba un rozón de bala a la altura de la ceja derecha. El otro elemento fue identificado como Selvin Jonathan Briones Caal, quien presentaba una herida de bala en el abdomen, del lado izquierdo.

Ambos agentes reciben atención médica y su estado de salud es estable, según la información proporcionada por las fuerzas de seguridad.