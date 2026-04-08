Gobernación y PNC prohíben uso de capuchas tras hechos armados en San Pedro Sacatepéquez

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) advirtieron que el uso de capuchas en la vía pública queda prohibido durante el estado de Prevención, como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, donde recientemente se registraron hechos armados.

Las autoridades señalaron que la medida responde a la presencia de grupos criminales organizados que utilizan capuchas y otros mecanismos de ocultamiento para amedrentar a la población, alterar el orden público y operar sin ser identificados.

Según Gobernación, el anonimato facilita que estas estructuras realicen patrullajes ilegales, porten armas de forma ostentosa e incluso simulen autoridad, lo cual constituye un delito. En ese sentido, advirtió que ninguna persona o grupo está facultado para ejercer funciones de seguridad o control poblacional, y quienes incurran en estas prácticas serán capturados y procesados por usurpación de funciones y asociación ilícita.

La PNC indicó que también ha identificado que estos grupos se infiltran en movimientos sociales legítimos, lo que pone en riesgo a manifestantes. Por ello, afirmó que actuará para separar a los responsables de los ciudadanos que ejercen su derecho de forma pacífica.

Como parte de la estrategia, las fuerzas de seguridad incrementaron los operativos de control y registro en San Pedro Sacatepéquez y áreas cercanas. Las autoridades señalaron que cualquier persona que se niegue a identificarse o que altere el orden público bajo el uso de capuchas será puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales.

La disposición ocurre después de un incidente armado atribuido a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS), quienes se enfrentaron a supuestos vecinos organizados y dejaron tres muertos y varios heridos, entre ellos agentes de la PNC.

El hecho comenzó a las 17.10 horas del 6 de abril en el km 20.5, jurisdicción de San Pedro Sacatepéquez, y derivó en una persecución de aproximadamente tres kilómetros. De acuerdo con la PNC, se registraron tres escenas del crimen, con saldo de tres fallecidos, cinco heridos y armas incautadas.

Uno de los escenarios se localizó en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa, donde murió un hombre de aproximadamente 30 años con múltiples heridas de bala. Los Bomberos Voluntarios informaron que atendieron a otro hombre, de unos 25 años, con herida de bala, mientras que otros cuatro lesionados fueron trasladados a centros asistenciales.

Entre los heridos figuran el oficial segundo Herbert Eliazar López Carreto, de 43 años, y el agente Andony Ariel García Bravo, de 27, quienes se encuentran estables.

Según el informe policial, el ataque ocurrió cuando agentes de la PNC acudieron a un llamado por un hecho armado y fueron agredidos por hombres encapuchados y fuertemente armados.

También fueron detenidos tres presuntos implicados.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron un fusil AK-47, dos chalecos antibalas, una motocicleta y un vehículo.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

