Guardia impide ingreso a hombre, discuten y termina baleado frente a agencia bancaria

Lorenzo "N", de 51 años, guardia de seguridad privada de una agencia bancaria ubicada en la colonia Santa Ana, zona 5, fue capturado este martes 19 de agosto por agentes de la Comisaría 13, acusado de herir con arma de fuego a un hombre tras una discusión en el ingreso del establecimiento.

Según el reporte policial, el incidente ocurrió cuando un ciudadano intentó entrar al inmueble y, presuntamente, discutió con el agente de seguridad, quien reaccionó desenfundando su arma y disparando.

Testigos relataron que la situación se tornó tensa luego de que el guardia le negara el ingreso al visitante, lo que derivó en un intercambio verbal que escaló hasta el uso de la fuerza.

“El hombre llegó de forma agresiva e intentó ingresar sin identificarse. Yo actué en defensa del lugar”, afirmó Lorenzo "N" al momento de su detención.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Su identidad no ha sido revelada por las autoridades.

El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si el uso del arma fue proporcional y si el guardia actuó conforme a los protocolos establecidos para personal de seguridad privada.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la violencia registrada en las inmediaciones de la agencia bancaria, ubicada en un área residencial concurrida.

