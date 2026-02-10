Guatemalteco acusado de agredir a menor se une a lista de extraditables hacia EE. UU.

En cumplimiento de una orden judicial con fines de extradición hacia Estados Unidos, investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron este martes 10 de febrero a Estuardo “N”, de 36 años, señalado de cometer delitos sexuales contra una menor de 14 años.

El operativo se llevó a cabo en la zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, como parte de las acciones coordinadas entre autoridades nacionales e internacionales para el traslado de personas reclamadas por la justicia estadounidense.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, por el momento, no se han revelado mayores detalles del caso, ni qué corte estadounidense solicita al detenido. Sin embargo, se presume que los delitos fueron cometidos en ese país.

Con esta detención, suman seis los capturados en Guatemala con solicitud de extradición en lo que va del 2026, la mayoría requeridos por casos relacionados con narcotráfico y tráfico de personas.

