Guatemalteco requerido en extradición habría agredido sexualmente a dos menores

Una denuncia de abril de 2020 ante el tribunal superior de California derivó en una orden de captura contra Manuel Antonio Juan Manuel. Se le señala de delitos relacionados a agresión sexual contra menores.

Según la acusación, el 27 de abril de 2020 Rosa María Rangel denunció que sus dos hijas de 7 y 6 años habían sido abusadas sexualmente por Manuel Antonio, quien era conviviente de la denunciante.

Los hechos habrían ocurrido en el Condado de Riverside, California. Durante la entrevista forense, las víctimas detallaron los hechos. Una de ellas señaló a Juan de llevarla a una cama y tocarle los genitales.

La otra víctima habría indicado en la entrevista forense que se encontraba en su cama cuando Juan se acostó junto a ella y habría aprovechado el momento para agredirla.

La víctima habría intentado avisar del hecho a su progenitora, pero fue evitado por el victimario quien la detuvo.

En otra ocasión habría repetido la agresión, simulando que le hacía cosquillas, pero habría aprovechado para abusar de la menor.

Manuel Antonio, originario de San Pedro Soloma, Huehuetenango, y capturado el 9 de diciembre de 2024 luego de diligencias policiales, es señalado de tres cargos por una corte estadounidense.

Durante la audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, donde se conoció la solicitud de extradición, el sindicado fue asistido por un traductor debido a que habla el idioma Q'anjob'al.

Se declaró inocente de los hechos y manifestó que “se inventaron los hechos”.

Manuel Antonio detalló que cuando estuvo en Estados Unidos tuvo muchos problemas con la denuncia y por eso regresó a Guatemala y se dedicó a la albañilería.

“En una de esas ocasiones en que enfrentábamos grandes problemas con ella (Rosa María Rangel), me amenazó diciéndome que en cuanto ella pudiera me iba a mandar a la cárcel hasta podrirme allá adentro, porque ella no me iba a dejar vivir en paz y por eso me acusa”, refirió el detenido.

El tribunal programó resolver la solicitud de extradición contra Manuel Antonio el próximo 6 de febrero.