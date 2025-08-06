Hallan a menor con alerta Alba-Keneth encerrado bajo llave; lo buscaban desde el 15 de julio

Un menor de 14 años, reportado como desaparecido desde el 15 de julio en Patzicía, Chimaltenango, fue localizado este miércoles 6 de agosto en una habitación cerrada con llave durante un allanamiento en la colonia La Giralda, zona 2 de Tecpán Guatemala.

La diligencia fue efectuada por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), personal de la Comisaría 73 y fiscales del Ministerio Público (MP), como parte de la búsqueda activada a través del sistema de alerta Alba-Keneth.

Durante el procedimiento fue capturado Paulino “N”, de 18 años, señalado de intentar impedir el trabajo de los agentes y fiscales.

El menor fue entregado a la Procuraduría General de la Nación (PGN), mientras el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias de su retención.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado si el caso será tratado como un posible secuestro u otro delito.

“Con el objetivo de localizar y rescatar a un adolescente con alerta Alba-Keneth activa, la Agencia Fiscal en Patzicía, en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y la PNC, ejecutó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango. El operativo permitió encontrar y rescatar al menor de 14 años, desaparecido el 15 de julio pasado en Patzicía”, informó el MP.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

