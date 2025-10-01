Hamilton Paz Fuentes, alias La Osa, acepta ser extraditado a Estados Unidos, donde la justicia lo reclama por narcotráfico

Hamilton Paz Fuentes, alias La Osa, aceptó este miércoles 1 de octubre ser extraditado hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico por la Corte del Distrito Central de Florida, según fuentes judiciales.

La Osa es señalado de encabezar una organización transnacional dedicada al traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica —incluidos Nicaragua, El Salvador y Guatemala— por vía marítima, con destino final en Estados Unidos.

El requerido fue capturado el 12 de septiembre en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos, durante un operativo coordinado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Investigaciones lo vinculan con el liderazgo de una estructura dedicada al tráfico de drogas.

Paz Fuentes fue detenido en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia ese país.

Hasta la fecha, Guatemala ha capturado a 14 personas con fines de extradición por vínculos con el narcotráfico.

