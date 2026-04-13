Hermano de alcalde de Dolores rechaza extradición hacia EE. UU. por narcotráfico

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal resolverá el 29 de abril la solicitud de extradición de Carlos Obebiel Morales Guerra, requerido por narcotráfico en Estados Unidos, luego de que este rechazara ser entregado a la justicia de ese país, informaron este lunes 13 de abril fuentes oficiales.

Carlos Obebiel Morales Guerra, hermano del alcalde de Dolores, Petén, compareció este lunes ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para conocer el requerimiento de extradición en su contra hacia Estados Unidos, por cargos de narcotráfico.

Luego de escuchar los motivos de la extradición, Morales Guerra se negó a ser extraditado. Ante esta situación, el tribunal indicó que analizará el requerimiento hecho por la justicia estadounidense y que el próximo 29 de abril resolverá la solicitud.

Carlos Obebiel Morales Guerra fue capturado junto con sus hermanos Héctor Rubén y Ronald Alexys el pasado 20 de febrero, en el municipio de Dolores, Petén. Según el Ministerio Público, son requeridos por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Las autoridades señalaron que integrarían una estructura dedicada al narcotráfico que habría operado en el país desde el 2006 hasta mayo del 2024.

Programan audiencias

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal programó para este viernes 17 de abril las audiencias para conocer los requerimientos de extradición de Héctor Rubén y Ronald Alexys Morales Guerra. Las audiencias se programaron para las 11.00 y 13.00 horas.

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