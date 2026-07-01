Hombre con nueve antecedentes delictivos es capturado señalado de atacar con machete a su conviviente y a su cuñada

Justicia

Hombre con nueve antecedentes delictivos es capturado señalado de atacar con machete a su conviviente y a su cuñada

La PNC capturó en El Limón, zona 18, a un hombre de 63 años, señalado de agredir con machete a dos mujeres.

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SANTOS N AGREDIÓ CON MACHETE A SU ESPOSA Y CUÑADA. ZONA 18

Santos “N” es capturado porque habría agredido con un machete a su conviviente y a su cuñada en la zona 18. (Foto Prensa Libre: PNC).

Policías de la Comisaría 12 capturaron este miércoles 1 de julio al presunto responsable de atacar con un machete a su conviviente, de 32 años, y a su cuñada, de 35, en la colonia El Limón II, zona 18.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido fue identificado como Santos “N”, de 63 años, quien, tras una discusión, atacó a las dos mujeres, quienes fueron trasladadas a un hospital.

El detenido tiene historial criminal: registra nueve antecedentes por 14 delitos, afirmó la PNC.

Entre sus antecedentes figuran agresión con arma cortante, en 1996; riña, portación de machete y riña tumultuaria, en 1999.

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También registra antecedentes por ebriedad y escándalo, portación ilegal de arma cortante, ebriedad y daños, en 1989; así como por ebriedad y escándalo y portación ilegal de arma blanca, en 1991.

Además, tiene antecedentes por ebriedad y escándalo en la vía pública y portación ilegal de arma blanca, en 1994, entre otros, indicó la PNC.

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“Tras su captura, nuevamente fue puesto a disposición de un juzgado para que resuelva su situación legal”, agregó el informe policial.

Reporte de los bomberos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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