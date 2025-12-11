Justicia
Hombre dispara para ahuyentar cabras que invadían su cultivo y hiere a niño de 9 años
Un niño de 9 años resultó herido de bala cuando un hombre disparó para ahuyentar a unas cabras que habían invadido su terreno en Chinautla.
Agentes de la Comisaría 12 capturan a un hombre en Chinautla tras herir con un disparo a un niño que caminaba cerca de su terreno. (Foto Prensa Libre: PNC)
Un niño de 9 años resultó herido de bala en la cadera derecha este jueves 11 de diciembre luego de que un hombre efectuara un disparo para ahuyentar a varias cabras que habían ingresado en su cultivo de frijol. El hecho se registró en la aldea Cumbre del Durazno, Chinautla, departamento de Guatemala.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la Comisaría 12 detuvieron a Marlon “N”, de 39 años, quien indicó que pretendía espantar a los animales cuando disparó su arma sin percatarse de que en el lugar transitaba el menor.
El niño fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en la zona 6 capitalina, donde quedó bajo observación médica.
Durante la aprehensión se le incautó una pistola calibre 9 milímetros, con una tolva y seis municiones. El capturado presentó licencia de portación de arma de fuego.
Por ahuyentar unas cabras con arma de fuego, hirió a niño de 9 años.— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 12, 2025
En la aldea Cumbre del Durazno, Chinautla, policías de la comisaría 12 capturan a Marlon “N”, de 39 años, quien cuidaba su cosecha de frijol y al observar que varias cabras habían ingresado a su terreno pic.twitter.com/iWj74Iaedf