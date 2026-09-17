Hombre que viajaba en bus es capturado por señalamientos de ejecución extrajudicial y tortura

Justicia

Hombre que viajaba en bus es capturado por señalamientos de ejecución extrajudicial y tortura

Capturan en Jutiapa a hombre señalado de la muerte de dos personas en el 2011.

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WILLIAM N, DETENIDO POR EJECUCIÓN Y TORTURA

Wiliam “N” es señalado de ejecución extrajudicial y tortura. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos capturaron a Wiliam “N”, de 47 años, señalado de ejecución extrajudicial y tortura, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La detención se registró en el kilómetro 138 de la ruta CA-1, en Asunción Mita, Jutiapa, donde el sospechoso viajaba como pasajero en un autobús con destino a la ciudad de Guatemala.

Al identificarlo y verificar su solvencia, la PNC se percató de que tenía una orden de aprehensión por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial, emitida el 13 de abril del 2026 por un juzgado local.

Según la PNC, la orden de detención estaría relacionada con un caso ocurrido en octubre del 2011, en San José Acatempa, Jutiapa.

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De acuerdo con la investigación, en esa ocasión fueron localizadas dos personas fallecidas por heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Otra captura

En otro caso, la PNC informó que policías de la Comisaría 61 capturaron a Humberto “N”, de 21 años, en la aldea Santa Cruz, Lívingston, Izabal, luego de ser sorprendido cuando agredía físicamente a su exesposa.

Para leer más: “No era cualquier grupo”: los detalles del secuestro frustrado en Huehuetenango por una alerta ciudadana

Según la PNC, la víctima contaba con medidas de seguridad judicial vigentes, por lo que el detenido también es señalado de violentar dichas disposiciones judiciales.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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