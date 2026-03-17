“No era cualquier grupo”: los detalles del secuestro frustrado en Huehuetenango por una alerta ciudadana

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el caso del rescate de un joven que era trasladado contra su voluntad en Huehuetenango, destacando el papel de la coordinación comunitaria y policial, así como la necesidad de una investigación profunda por la posible vinculación con estructuras criminales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la captura de los ocho hombres ocurrió en la aldea Vista Hermosa, Unión Cantinil, tras una alerta al número 110 sobre un posible secuestro. Los sospechosos se movilizaban en dos picops desde San Pedro Necta.

Durante la inspección, las autoridades localizaron al joven de 23 años dentro de uno de los vehículos, quien confirmó que era trasladado contra su voluntad. Fue liberado sano y salvo.

En el operativo se incautaron al menos 11 armas de fuego, entre ellas pistolas, carabinas, una escopeta y un fusil, además de municiones, tolvas y equipos de comunicación.

La periodista y comunicadora Roxana Sánchez resaltó el resultado del trabajo conjunto:

“se puede ver el trabajo cuando la comunidad y las autoridades trabajan juntas”, y añadió que este tipo de coordinación permitió que el caso no terminara como “una estadística de un secuestro”.

Posible vínculo con estructuras criminales

Las analistas coincidieron en que el caso debe investigarse a profundidad debido al nivel de armamento incautado.

Sánchez señaló que “no era cualquier grupo” y advirtió que el tipo de armas sugiere posibles vínculos con crimen organizado o redes de tráfico ilegal. Agregó que será clave determinar “cómo obtuvieron estas armas”.

Durante la inspección, las autoridades localizaron al joven de 23 años dentro de uno de los vehículos, quien confirmó que era trasladado contra su voluntad. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Por su parte, la mercadóloga y coach de vida Nydia González destacó la relevancia de las capturas:

“ocho capturas es realmente significante”, ya que podrían permitir identificar a los autores intelectuales del hecho.

González subrayó la necesidad de que el proceso avance: “que se llegue al fondo y que no solo se quede en eso”, en referencia a la investigación que deberá desarrollar el Ministerio Público.

Impacto social y psicológico del secuestro

La psicóloga y comunicadora Claudia Massis explicó las implicaciones sociales y emocionales de este tipo de delitos.

Indicó que el secuestro representa “un rompimiento de la estructura de seguridad de un país” y lo calificó como “uno de los hechos traumáticos más fuertes” tanto para la víctima como para su familia.

Massis detalló que este delito genera “miedo, zozobra e incertidumbre”, además de debilitar la confianza en las instituciones. También advirtió que en estos casos “la vida de las víctimas pende de un hilo”, dependiendo de la respuesta de las autoridades y de posibles negociaciones.

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