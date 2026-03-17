Autoridades detienen a ocho hombres armados que llevaban a una persona contra su voluntad en Huehuetenango

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 17 de marzo que un operativo coordinado con autoridades comunitarias permitió la captura de ocho hombres que trasladaban contra su voluntad a un hombre de 23 años, en la aldea Vista Hermosa, Unión Cantinil, Huehuetenango.

Añadió que la acción se efectuó tras una llamada de alerta al número 110 de la PNC, en la que se reportaba el posible secuestro de una persona por parte de sujetos que viajaban en dos picops y se dirigían de San Pedro Necta hacia Unión Cantinil.

Al localizar los vehículos, los agentes constataron que en su interior viajaban ocho personas fuertemente armadas, según la PNC.

En el lugar, los agentes dialogaron con vecinos y líderes comunitarios para retener a los sospechosos.

De forma preliminar, la PNC reportó la incautación de 11 armas de fuego, entre ellas seis pistolas, una escopeta y un revólver, con su respectiva documentación.

Además, incautó dos armas tipo carabina, un fusil sin la documentación respectiva, 17 tolvas, dos radios portátiles, un cargador para radiotransmisor y municiones de diferentes calibres.

Durante la inspección, en uno de los picops fue hallado un hombre de 23 años, guardia de seguridad de una finca de San Pedro Necta, quien manifestó que era trasladado contra su voluntad por los detenidos, por lo que había solicitado auxilio, afirmó la PNC.

Añadió la PNC que de inmediato se informó y coordinó la presencia de fiscales del Ministerio Público para las diligencias respectivas. La investigación continúa para esclarecer los hechos.

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