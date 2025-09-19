Ligan a proceso a señalados por el secuestro de una niña en Chimaltenango, por quien exigían Q2 millones de rescate

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 19 de septiembre que la Fiscalía contra Secuestros logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno de Sacatepéquez ligara a proceso y enviara a prisión preventiva a German P. y Helen R. por el delito de plagio o secuestro.

Según el MP, ambos son los presuntos responsables de haber secuestrado a una niña de 9 años en la aldea El Llano, municipio de Zaragoza, Chimaltenango, el 15 de septiembre.

De acuerdo con la investigación, los sindicados exigían Q2 millones por la liberación de la víctima.

Sin embargo, la menor fue liberada durante una operación conjunta entre el MP y el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), en la aldea Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango, acción durante la cual fueron capturados los sindicados.

El juzgado otorgó a la fiscalía un plazo de tres meses para concluir la investigación.

Además, programó el acto conclusivo para el 19 de diciembre próximo, y la audiencia de etapa intermedia, para el 12 de enero de 2026.

"Los padres de la niña reconocieron al hombre detenido como un extrabajador de la familia", afirmó la PNC el día de las capturas.

