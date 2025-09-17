Niña secuestrada en aldea Los Llanos es liberada tras operativo táctico del Comando Antisecuestros en Chimaltenango

Investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) rescataron este miércoles 17 de septiembre sana y salva a una niña de 9 años durante un operativo ejecutado en la colonia Buena Vista, zona 8, de Chimaltenango.

De acuerdo con el reporte policial, el plagio ocurrió el pasado 15 de septiembre en la aldea Los Llanos, Zaragoza, Chimaltenango. Horas después de raptar a la menor por la fuerza, los secuestradores exigieron una suma millonaria como rescate.

El equipo especializado de la PNC llegó hasta los testimonios de testigos y siguió pistas que permitieron ubicar a los responsables. Durante el operativo se capturaron en flagrancia a dos personas señaladas como los ejecutores del hecho. Se les imputa el secuestro de la niña, así como la demanda de rescate.

Fuentes policiales indicaron que la menor fue hallada en buen estado de salud, aunque fue trasladada a un centro médico para evaluación. Hasta el momento no se han dado detalles sobre el monto exigido por los plagiadores ni el lugar exacto en que mantuvieron cautiva a la niña.

El operativo fue calificado como exitoso por la PNC, que destacó el uso de técnicas de investigación combinadas con trabajo de inteligencia comunitaria. Se aseguró que no se hizo ningún pago a los secuestradores, según información preliminar.

Las autoridades anunciaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades legales. Asimismo, reforzarán patrullajes y vigilancia en zonas rurales del departamento para prevenir casos similares.

