Hombre se prende fuego ante policías y desata caos durante allanamiento en Ocós

Un hombre se prendió fuego al notar la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes allanarían su vivienda en la aldea Los Faros, Ocós, San Marcos. El hecho también dejó a dos policías heridos y el inmueble incendiado.

El hombre fue identificado como Juan Antonio Vásquez Pineda, quien, de acuerdo con las autoridades, se roció con un líquido inflamable, posiblemente gasolina, y se prendió fuego durante un allanamiento en busca de indicios para fortalecer una investigación.

César Mateo, portavoz de la PNC, informó este jueves 23 de abril que el sujeto, al notar la presencia policial, mostró agresividad y luego se roció un líquido inflamable y se prendió fuego, por lo que dos agentes de las fuerzas especiales intentaron apagarlo y resultaron heridos.

Agregó que se desconoce si existe alguna orden de captura en su contra, ya que, debido a las lesiones causadas por el fuego, sus huellas dactilares resultaron dañadas y el dispositivo MI3 no pudo utilizarse para determinar su identidad.

También indicó que la vivienda se consumió por completo y el hombre permanece hospitalizado bajo custodia policial. Añadió que las autoridades competentes determinarán las causas de su comportamiento.

🚨 #SanMarcos | Hombre se autoinmola en allanamiento de la PNC en San Marcos



Esta mañana, en la aldea Los Faros, Ocós, San Marcos, Juan Antonio Vásquez Pineda se roció con líquido inflamable y se prendió fuego durante un allanamiento.



Dos agentes de las Fuerzas Especiales… pic.twitter.com/vzLLkjWjrT — RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) April 23, 2026

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