Justicia
Identifican a adulto mayor desmembrado en Mixco y ligan a proceso penal a madre e hija señaladas del crimen
Santiago Guzmán Godínez fue identificado por el Inacif como la víctima hallada en una vivienda de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. Presuntas responsables, madre e hija, enfrentan cargos por asesinato.
Karina “M” es trasladada por agentes policiales, luego de ser ligada a proceso por el asesinato de un adulto mayor en Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que los restos humanos localizados en un inmueble de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, pertenecen a Santiago Guzmán Godínez, un adulto mayor cuyo paradero era desconocido desde hace varios días.
Tras el hallazgo, la Fiscalía Municipal de Mixco coordinó un operativo que derivó en la captura de Karina “M” y su hija, una adolescente de 17 años, en la sección U, lote 71-A de esa colonia.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), ambas son presuntas integrantes del Barrio 18 y están señaladas de participar en el crimen.
En tanto, el Ministerio Público (MP) informó que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco resolvió ligar a proceso penal a Karina “M” por el delito de asesinato.
La procesada deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. La menor también fue ligada a proceso y su caso está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
Las autoridades indicaron que continúan con las diligencias para establecer los móviles del crimen y determinar si hay más personas implicadas.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.
la vivienda, residía en el primer nivel y el segundo era ocupado por inquilinos. Pero no contaba con que estos son miembros de la mara 18.— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 19, 2025
Otros dos hijos de la mujer detenida huyeron, pero ya se tienen pistas de estos criminales, por lo que la investigación sigue.#PNCEnAcción pic.twitter.com/dO0mLpjQBT