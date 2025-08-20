Identifican a adulto mayor desmembrado en Mixco y ligan a proceso penal a madre e hija señaladas del crimen

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que los restos humanos localizados en un inmueble de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, pertenecen a Santiago Guzmán Godínez, un adulto mayor cuyo paradero era desconocido desde hace varios días.

Tras el hallazgo, la Fiscalía Municipal de Mixco coordinó un operativo que derivó en la captura de Karina “M” y su hija, una adolescente de 17 años, en la sección U, lote 71-A de esa colonia.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), ambas son presuntas integrantes del Barrio 18 y están señaladas de participar en el crimen.

En tanto, el Ministerio Público (MP) informó que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco resolvió ligar a proceso penal a Karina “M” por el delito de asesinato.

La procesada deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. La menor también fue ligada a proceso y su caso está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Las autoridades indicaron que continúan con las diligencias para establecer los móviles del crimen y determinar si hay más personas implicadas.

