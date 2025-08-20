Identifican a adulto mayor desmembrado en Mixco y ligan a proceso penal a madre e hija señaladas del crimen

Justicia

Identifican a adulto mayor desmembrado en Mixco y ligan a proceso penal a madre e hija señaladas del crimen

Santiago Guzmán Godínez fue identificado por el Inacif como la víctima hallada en una vivienda de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. Presuntas responsables, madre e hija, enfrentan cargos por asesinato.

y

|

Karina “M” es trasladada por agentes policiales, luego de ser ligada a proceso por el asesinato de un adulto mayor en Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

Karina “M” es trasladada por agentes policiales, luego de ser ligada a proceso por el asesinato de un adulto mayor en Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que los restos humanos localizados en un inmueble de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, pertenecen a Santiago Guzmán Godínez, un adulto mayor cuyo paradero era desconocido desde hace varios días.

Tras el hallazgo, la Fiscalía Municipal de Mixco coordinó un operativo que derivó en la captura de Karina “M” y su hija, una adolescente de 17 años, en la sección U, lote 71-A de esa colonia.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), ambas son presuntas integrantes del Barrio 18 y están señaladas de participar en el crimen.

En tanto, el Ministerio Público (MP) informó que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco resolvió ligar a proceso penal a Karina “M” por el delito de asesinato.

La procesada deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. La menor también fue ligada a proceso y su caso está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Las autoridades indicaron que continúan con las diligencias para establecer los móviles del crimen y determinar si hay más personas implicadas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Colonia El Milagro Homicidios en Guatemala MP de Guatemala Pandillas en Guatemala Violencia de pandillas 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre