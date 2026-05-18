Inacif identifica a seis víctimas en caso de Santa Lucía Los Ocotes y vincula restos óseos con cuerpo hallado en 2022

Justicia

Inacif identifica a seis víctimas en caso de Santa Lucía Los Ocotes y vincula restos óseos con cuerpo hallado en 2022

Una costilla hallada entre restos óseos permitió al Inacif vincular un caso remitido en el 2022 con la investigación de Santa Lucía Los Ocotes, donde ya fueron identificadas seis de las 12 víctimas localizadas en la zona 25.

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INACIF, DEPARTAMENTO SEROLOGêA Y GENTICA. Se visit el Departamento de Serologa y Gentica del INACIF, aqu, se llevan a cabo estudios en gentica que ayudan a resolver casos criminales y casos humanitarios. En la imagen, peritos llevan a cabo exmenes en evidencias brindadas por el Organismo Judicial. Juan Diego Gonzlez. 130623

Peritos del Inacif efectúan análisis antropológicos, genéticos y dactilares para identificar a seis de las 12 víctimas halladas en Santa Lucía Los Ocotes. Entre los restos óseos, una costilla izquierda coincidió con un caso remitido a la institución en el 2022. (Foto: Hemeroteca PL)

Los análisis forenses efectuados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) permitieron identificar a seis de las 12 víctimas vinculadas con los restos localizados en el kilómetro 14, sector de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala, un caso marcado por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos y la recuperación de restos óseos dispersos, según se informó este lunes 18 de mayo.

El proceso de identificación requirió distintas metodologías científicas, entre ellas análisis de ADN, estudios antropológicos, comparación de huellas dactilares y evaluación de características individualizantes, debido a las condiciones en las que fueron encontrados los restos.

Según el informe final del área de Necroidentificación Humana, los casos ingresaron al Inacif entre el 18 y el 21 de diciembre del 2025. De los 12 registros documentados, seis personas fueron identificadas y otras seis continúan sin ser reconocidas porque no existe coincidencia en el Banco Genético ni en las bases de datos ante mortem y post mortem.

Entre los hallazgos que más llamaron la atención de los investigadores figura una costilla izquierda localizada entre las osamentas analizadas. Los estudios antropológicos determinaron que el hueso coincidía con restos de Cristopher Andrés Ruano García, de 19 años, cuyas partes corporales habían sido remitidas al Inacif en el 2022.

Se informó que el resultado estableció una conexión directa entre restos encontrados con tres años de diferencia y evidenció la complejidad del trabajo forense efectuado en el caso.

Las autoridades indicaron que varias identificaciones fueron posibles únicamente después de someter los restos a pruebas especializadas, debido al deterioro causado por el tiempo y las condiciones de descomposición.

Entre las víctimas identificadas figuran Álvaro Ricardo Coronado, de 26 años; Daniel Caal Tun, 22; Gerson Lorenzo Pórix Pérez, 37; José Fernando Pérez Taleón, 25, e Hilary Rashell Vielman Diéguez, 20, quienes murieron por asfixia por estrangulación. En el caso de Gerson Eduardo Chután Nájera, 19, la causa de muerte continúa en estudio.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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