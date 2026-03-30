Incautan en Nicaragua más de una tonelada de cocaína que sería entregada en Sacatepéquez y capturan a guatemalteco

Un cargamento de 1,312 kilos de cocaína que tenía como destino Guatemala fue incautado por las autoridades de Nicaragua en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde además fue detenido un ciudadano guatemalteco, informó este lunes 30 de marzo la Policía Nacional local.

El decomiso se efectuó en Peñas Blancas, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, Nicaragua, durante una operación antidrogas.

La droga era transportada en un camión conducido por el guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, de 47 años, quien ingresó a Nicaragua procedente de Costa Rica y se dirigía hacia Guatemala, según la información oficial.

Las autoridades encontraron el cargamento oculto en bobinas de papel kraft. En la inspección localizaron 1,057 paquetes envueltos en cinta adhesiva, que en la prueba de campo dieron positivo para cocaína, con un peso total de 1,312 kilogramos.

De acuerdo con la Policía, el detenido aseguró que fue contratado por un hombre identificado como Henry Sáenz García para trasladar herramientas desde México hacia Costa Rica, por un pago de US$1 mil 800.

Indicó que el 22 de marzo salió de México con herramientas de la empresa Truper S.A. de C.V., las cuales entregó en San José, Costa Rica.

Posteriormente, el 26 de marzo, en una bodega ubicada en Calle Blancos, al norte de San José, le cargaron 20 bobinas de papel kraft que debía trasladar a Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, a una bodega propiedad de un individuo identificado únicamente como “Luis”.

El detenido también declaró que el sábado 28 de marzo se dirigió hacia la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, donde el cargamento fue sometido a escaneo sin detectarse anomalías.

La droga, el camión y el detenido fueron remitidos a las autoridades para el debido proceso judicial.

La Policía Nacional indicó que continuará con las investigaciones para determinar la participación de otros involucrados en este caso de narcotráfico internacional.

Las autoridades nicaragüenses ejecutan una estrategia denominada Muro de Contención, cuyo objetivo es evitar la circulación de droga o dinero vinculado al narcotráfico. Para ello mantienen "estrechos lazos de cooperación" con países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se ubica en un corredor de alto tráfico de droga producida en Suramérica y trasladada hacia Norteamérica.