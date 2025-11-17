Intentó defender a capturados por robo de motos y terminó detenido con cocaína en el bolsillo

Tres hombres fueron capturados este lunes 17 de noviembre en el cantón Palmar, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, tras un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC), que permitió recuperar dos motocicletas reportadas como robadas este mismo día. Uno de los detenidos llegó al lugar para interceder por los primeros capturados y terminó arrestado al hallársele droga.

El operativo comenzó luego de que la PNC recibiera una denuncia ciudadana sobre el robo reciente de una motocicleta. Con base en esta alerta, los agentes realizaron patrullajes en el área y ubicaron a dos hombres que se desplazaban en motocicletas reportadas como robadas.

Los capturados fueron identificados como Manuel “N”, de 21 años, y Marvin “A”, de 35, quien tiene antecedentes por portación ilegal de arma de fuego. Ambos fueron sorprendidos cuando conducían una motocicleta Bajaj M-029MBH, modelo 2026, y otra del mismo fabricante, M-539KNY, modelo 2024. Según información policial, ambas habían sido robadas pocas horas antes.

Mientras se desarrollaba el procedimiento de detención, al lugar llegó Josué “G”, de 21 años, quien solicitó información sobre los capturados. Al identificarlo, los agentes le encontraron dos envoltorios conocidos como “colmillos”, que contenían cocaína. Por ese motivo, también fue detenido.

La PNC informó que este último tiene un antecedente por hurto de motocicleta, registrado el 30 de mayo. Tanto él como los otros dos sospechosos fueron trasladados a una sede policial, donde se les remitirá al juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal.

Las motocicletas recuperadas serán puestas a disposición del Ministerio Público como parte de las diligencias de investigación y entregadas a sus propietarios, según el protocolo legal vigente.