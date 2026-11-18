Justicia
Interceptan picop en Izabal y descubren que tenía una orden de secuestro vigente emitida por juzgado
En Livingston, Izabal, las autoridades interceptaron un picop con una orden de secuestro vigente emitida por un juzgado del departamento de Guatemala.
Picop secuestrado por orden judicial en Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante un operativo fue interceptado un picop con una orden de secuestro vigente.
Añadió que el operativo se efectuó el 17 de noviembre en el Puesto de Control Interinstitucional (PCI), ubicado en el kilómetro 264.7 de la carretera CA-13, en Livingston, Izabal.
El vehículo fue identificado durante una inspección de rutina, cuando agentes antinarcóticos le marcaron el alto y procedieron a verificar su documentación y solvencias, según informó la PNC.
“Tras las consultas realizadas, se estableció que el automotor cuenta con una orden de secuestro emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Guatemala, de fecha 6 de julio de 2026”, afirmó la PNC.
Las autoridades efectuaron las coordinaciones para entregar el vehículo al depositario designado, conforme a los procedimientos legales establecidos, según la PNC.
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La SGAIA indicó que continúa con los operativos de seguridad y control vehicular para contribuir al cumplimiento de las órdenes judiciales y a la seguridad ciudadana. Izabal y Zacapa permanecen bajo estado de Sitio tras constantes hechos de violencia.
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