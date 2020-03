Investigan a policías por detención de campesino y su hija en Sololá

Estos policias se sobre pasan, la gente en el campo no le van a dar comer del cielo, tienen que salir a sembrar es de tener logica si encuentro a un campesino no lo voy a llevar a un juzgado es mas lo llevo en la patruya a su casa si tiene que caminar un largo recorrido, estos solo por cobrar mordida o dinero, y este presidente que solo sale hablando charlatanerias en la TV, NI SIQUIERA ESTAN REALIZANDO PRUEBAS NO PIENSEN QUE ESTAMOS AVANZANDO EN LA LUCHA CONTRA EL COVI19 que las medidas son a medias, la proxima semana la gran mayoria regresa a sus trabajos y en el transcurso de mas gente se infectara porque no han detectado mas gente infectada solo llevaban 500 pruebas hace dos dias que es eso por Dios, solo show mediatico luego diran que se intento contener y que no se pudo cuando no toman las medidas necesarias mas es lo que nos endeudamos como pueblo que lo que utilizan los funcionarios para nuestro bienestar